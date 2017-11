2017-11-23 00:03:39.0

Kühbacher zielen mäßig

Eisstockschießen:Herren droht Abstieg

Eine enttäuschende Vorstellung bot Kühbachs Erstes Männerteam bei seiner Vorrunde in der 2. Bundesliga in Waldkraiburg. Obwohl es nach sechs Partien im Mittelfeld rangierte, fiel das Gaßmair-Quintett auf den 24. Platz zurück. Es bedarf in der Rückrunde einer deutlichen Steigerung, um die Abstiegszone wieder zu verlassen.

Hohe Hürden hatten auch die Bayernligavertretungen in Dorfen. Während die Kühbacher Zweite mit Karl Baumgartner, Hans Asific, Thomas Götz und Manfred Schrittenlocher mit Rang zehn ein achtbares Vorrundenresultat erzielte, hatte die Dritte schwer zu kämpfen. Erst im Schlussdrittel konnten sich Franz Krepold, Armin Hahn, Xaver Fendt und Daniel Braunmüller steigern. (aira)