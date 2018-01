2018-01-29 16:20:00.0

Eisstockschießen Kühbacherinnen holen Deutsche Meisterschaft

TSV-Quintett gewinnt in einem dramatischen Endspiel mit dem letzten Stock die deutsche Meisterschaft. Für eine Spielerin ist es eine Premiere

Am Samstagnachmittag - Punkt 17 Uhr war es soweit. Buchstäblich mit dem letzten Schuss sicherte Regina Gilg dem TSV Kühbach den fünften deutschen Meistertitel im Mannschaftsspiel der Damen und sorgte zugleich für eine erfolgreiche Titelverteidigung. Mit diesem DM-Titelgewinn krönten die Kühbacher Eisstockdamen Veronika Filgertshofer, Regina Gilg, Franziska Schwertfirm, Lisa Seitz und Marianne Weigl ihre Spitzenleistungen nicht nur in der entscheidenden DM-Endrunde sondern auch bei den vorentscheidenden Vor- und Rückrunden der Bundesliga.

Schon nach den imponierenden Bundesligaauftritten war klar, dass die Kühbacherinnen bei der DM mit einer großen Favoritenbürde an den Start gehen würden. Diese Einschätzung vertraten auch DESV-Damenwartin Beate Purucker und Kadertrainer Rupert Geigl, für die Kühbachs Damen momentan zu den stärksten Vereinsmannschaften Europas zählen.

ANZEIGE

Kühbach mit der Bürde des Favoriten

Dass diese Feststellung nicht von ungefähr kommt, untermauerten sie bereits in der DM-Qualifikationsrunde. Es war in der Tat eine bemerkenswerte Galavorstellung die der TSV Kühbach an beiden Spieltagen in der Peitinger Eisarena bot. Obwohl in der ersten Partie mit dem TSV Massing gleich ein Spitzenspiel auf dem Programm stand, zeigte das Quintett nicht die Spur von Nervosität und gewann 16:6. Einen überraschenden Ausgang nahm die zweite Begegnung. Eine treffsichere Nürnberger Mannschaft lieferte einen offenen Schlagabtausch und entführte mit 16:12 beide Zähler.

Doch die Niederlage hinterließ keine negativen Spuren. Schon im nächsten Spiel bekam die Frankfurter Eintracht beim 27:3 die Kühbacher Spielstärke zu spüren und als dann auch noch Mitfavorit Engelsberg (16:8) sowie Krefeld (18:6) sicher bezwungen wurden, beendeten die Kühbacherinnen den ersten Spieltag als Tabellenzweiter hinter Nürnberg.

Im Eröffnungsspiel des Samstags legte der TSV dann furios los. Südwestvertreter Glashütte musste mit 0:32 chancenlos die Segel streichen, genauso wie anschließend Friedrichshall mit dem gleichen Ergebnis. Zu diesem Zeitpunkt zeigten alle vier TSV-Akteure Dameneisstocksport vom Feinsten bei dem vor allem die imponierende Trefferquote im Angriffsspiel ins Auge stach. Dass mit der geschlossenen Mannschaftsleistung aber nicht nur die vermeintlichen Aussenseiterteams sicher beherrscht wurden zeigte die 19:3 Partie gegen den Bundesligazweiten Neunburg vorm Wald. Mit drei Kantersiegen gegen Soest (44:0), Langenargen (25:5) und Berlin (29:3) wurden vorzeitig die Weichen für den ersten Qualifikationsplatz gestellt, den auch eine vermeidbare 10:16 Niederlage gegen Mehring nicht verhindern konnte.

Kühbach setzt sich im Endspielkrimi durch

In der Finalrunde die im „Page-play-off“-Modus über die Runden ging, standen dann die Halbfinalbegegnungen Kühbach gegen Mehring und Massing gegen Neunburg vorm Wald zur Entscheidung. Während Massing knapp die Oberhand behielt, spielte Kühbach wie entfesselt auf, fertigte Mehring mit 32:0 ab und zog direkt ins Finale ein.

Da Mehring gegen Massing einen klaren 21:3 Sieg landete, kam es im Finale zum „ewigen“ Klassiker TSV Kühbach gegen den SV Mehring. Anders als im Halbfinale, entwickelte sich eine dramatische Begegnung, die einem Krimi um nichts nachstand. Beide Seiten brillierten mit tollem Angriffsspiel bei dem die Oberbayern bis zur zehnten Kehre mit 21:12 führten. Ein vergebener Nachschuss in der zehnten sowie eine zu kurze Mass in der elften Kehre brachte Kühbach bei eigenem Nachschuss in der Letzten nochmals auf 18:12 heran.

Diese Chance nutzten die Kühbacherinnen eiskalt aus. Veronika Filgertshofer, die in der gesamten Finalrunde keinen Fehlschub verzeichnete schuf mit ihrem Treffer die Voraussetzung zum nicht mehr geglaubten Kühbacher 23:21 Sieg, den Regina Gilg aber erst mit der letzten Aktion sicherstellte.

Bei den Herren siegte Lokalmatador TSV Peiting durch einen 25:19 Erfolg über den EC Gerabach.