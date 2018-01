2018-01-10 00:03:36.0

Eisstockschießen Kühbacherinnen trumpfen auf

Erstes TSV-Team gewinnt das Bundesligafinale souverän und spielt jetzt Ende des Monats um die deutsche Meisterschaft. Aufsteiger Kühbach II wird in Bayernliga Fünfter Von Anton Stadlmair

Das neu formierte Kühbacher Eisstock-Frauenteam hat zum Jahresbeginn in Dorfen groß aufgespielt und gleich den ersten Titel geholt. In der Rückrunde der 1. Bundesliga Süd sicherte sich die TSV-Mannschaft nach einem fulminanten Finaldurchgang souverän den ersten Platz und spielt jetzt Ende des Monats um die deutsche Meisterschaft. Nicht so gut lief es für das zweite Team aus der Marktgemeinde vom EC Haslangkreit, das auf Platz 24 landete. Auch die zweite Mannschaft des TSV Kühbach bewies mit dem Klassenerhalt und Platz fünf, dass sie nach ihrem Durchmarsch in die Bayernliga auch im Konzert der Großen durchaus mithalten kann.

Mit dem zweiten Vorrundenplatz im Gepäck reisten Veronika Filgertshofer, Lisa Seitz, Marianne Weigl, Regina Gilg und Franziska Schwertfirm zur zweitägigen Rückrunde ins oberbayerische Dorfen. Einem erwarteten 20:10- Auftaktsieg gegen Schondorf I folgte zwar ein überraschendes 10:14 gegen eine über sich hinauswachsende Schondorfer Zweite, doch an der Kühbacher Marschroute gab es nichts zu bemängeln. Dies unterstrich auch die dritte Begegnung gegen den ESC Berching. Mit ihrem sicheren Angriffsspiel setzten das TSV-Team die Oberpfälzer in jeder Kehre gehörig unter Druck und gewann überlegen mit 32:0.

Dass dieser Kantersieg weitere Kräfte freimachte, offenbarten die Folgepartien, in denen Selb (25:5), Taufkirchen (23:3), Nürnberg (19:5), Engelsberg (16:12) und Hartpenning (17:11) Federn lassen mussten. Doch ausgerechnet in den letzten beiden Spielen des ersten Spieltages bekam der TSV dann doch noch einen Schuss vor dem Bug. Eine verhaltene Spielweise bei der auch die Konzentration zu wünschen übrig ließ, führte zu zwei deutlichen Niederlagen gegen Untertraubenbach und Penzing. Ein wichtiges 13:13 gegen eine hochgehandelte Außernzeller Mannschaft sorgte zu Beginn des zweiten Spieltages für die nötige Ruhe, um mit weiteren Siegen gegen Fischbachau und Rottach-Egern zum Abschluss der Punktrunde den zweiten Platz zu sichern. Mit vier Bahnenspielen, die anschließend im sogenannten Play-up-and-down-Modus absolviert wurden, ging es in die entscheidende Phase.

Nach vier nervenaufreibenden Partien zog das TSV-Quintett als dritte Mannschaft ins Halbfinale ein und traf dort auf Massing. Und hier schien es, als ob die Kühbacherinnen nur auf diesen Moment gewartet hätten, denn jetzt waren sie nicht mehr zu bremsen. Wie zu Beginn des Vortags trumpfte das Team groß auf und fegte die Oberbayern mit 25:3 vom Eis. Auch Finalgegner Neunburg vorm Wald konnte den TSV nicht stoppen und unterlag 10:22. Der Titelgewinn bedeutet die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft, die am 26./27.Januar in Peiting ausgetragen wird.

Gespannt waren Kühbachs Eisstockfans auf das Abschneiden ihrer zweiten Damenmannschaft als Neuling in der Bayernliga. Die Mannschaft um Jessica Gamböck, Helga Salvamoser, Leni Simmerbauer und Heidi Trabelsi kümmerte sich zunächst wenig um das Abstiegsgespenst und behauptete sich in Sonthofen nach Siegen gegen Bad Kohlgrub, Forsting-Paffing, Garching und Jengen sogar im Vorderfeld. Dass dies aber nur eine Momentaufnahme war, zeigten Niederlagen gegen Lampoding, Ismaning, Töging und Tegernbach.

Mit Elan und einer Serie startete das Quartett am zweiten Spieltag. Diepoltskirchen (32:0), Kirchanschöring (17:14), Reischach (13:13), Fridolfing (21:3), Unter-Oberbrunn (28:0) und Aufham (15:13) mussten dem TSV die Zähler überlassen. Pech hatte das Gamböck-Team in der Abschlusspartie gegen Neukirchen (11:15). Wegen einer Verletzung konnten es die Partie nur mit drei Spielerinnen zu Ende bringen.