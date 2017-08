2017-08-12 09:19:00.0

Fußball-A-Klasse Laimering mit Sorgen

Gegen die SG Mauerbach fehlen der Nöbel-Elf wichtige Spieler.

Wenn am Samstag die A-Klasse-Aichach in die Spielrunde 2017/18 startet, dann wird sich die Aichacher Gruppe mit neuen Gesichtern präsentieren. Neben Kreisklassen-Absteiger SV Wulfertshausen spielen mit dem SV Hammerschmiede II, SV Ottmaring II, BC Rinnenthal II und dem TSV Hollenbach II weitere vier neue in der 14er-Klasse.

Den Auftakt werden am Samstag der FC Laimering/Rieden und die SG Mauerbach machen. Der Anpfiff in die neue Saison ertönt dabei um 15 Uhr. Für FCL-Coach Thomas Nöbel wird dies eine reizvolle Saison. „Uns werden viele nun vorne einstufen, dass wir unter den ersten fünf uns einnisten“ so Nöbel, der die A-Klasse heuer sehr ausgeglichen einstuft. „Da wird bestimmt niemand vorne so weit aus der Reihe tanzen.“ Sein Team sieht er noch in der Aufbauphase: „Wir brauchen noch eine gewisse Zeit, bis die Abläufe wieder funktionieren.“ Mit Moritz Richter (FC Stätzling II) hat er eine wichtige Säule zu ersetzen. Dann fehlen mit Michael Stadlmaier und Benjamin Tränkl derzeit zwei Eckpfeiler. „Das können wir nicht so einfach kompensieren“ so der 32-jährige Nöbel. Zumal hat Timon Rothert nach seiner Verletzung noch nicht wieder trainieren können. „Unser Kader ist sehr klein und da können wir uns keine weiteren Ausfälle leisten“, beklagt Nöbel auch den fehlenden Ehrgeiz der zweiten Mannschaft. Alexander Bayr (BC Adelzhausen II) ist auch der einzige Neuzugang.

Nöbel setzt deshalb bei seinem Team auf eine hohe Laufbereitschaft: „Da werden sich alle stark einbringen müssen, damit wir andere Defizite dadurch wettmachen können.“ Auftaktgegner Mauerbach wird für ihn dabei ein erster Gradmesser sein. „Die haben einen neuen Trainer, der bestimmt auch frischen Wind reinbringen wird.“ Der Neue bei der SGM heißt Martin Burkhart und ersetzt den nach Klingen gewechselten Andreas Rappel (r.r)