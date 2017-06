2017-06-28 19:21:00.0

Tennis Landkreis-Vereine schlagen zum Titel auf

Die Herren 40 der DJK Stotzard haben den Titel bereits sicher. Gleiches gilt für die Hobby-Damenmannschaft der SG Klingen/Mauerbach. Ebenfalls noch ungeschlagen sind die Herren des TC Wittelsbach. Beim TC Aichach freut man sich über den Derbyerfolg gegen Sielenbach.

Die Tennisspieler im Wittelsbacher Land biegen auf die Zielgerade ein. Die ersten Entscheidungen sind bereits gefallen.

BC Adelzhausen

ANZEIGE

Herren50 Beim FC Horgau gab es einen 8:1-Erfolg. Rudi Aust (7:5 und 6:0), Wolfgang Gerber (6:2 und 6:2), Andreas Klehm (6:2 und 6:4), Josef (verletzungsbedingte Aufgabe), Brosi Gebhard (6:2 und 7:5) und Peter Hippele (6:2, 3:6 und 10:7) brachten den BCA auf die Siegerstraße. Rudi Aust und Wolfgang Gerber gewannen ihr Doppel kampflos, da ihre Gegner verletzungsbedingt nicht antraten. Andreas Klehm und Josef Kettner setzten sich mit 6:2 und 6:4 in zwei Sätzen durch. (AN)

TC Aichach

Damen30 Der TCA trennte sich in der Bezirksliga 3:3 vom Tabellenzweiten FSV Inningen. Bettina Meiringer, Carolin Strobl und das Doppel Sibylle Storr/Carolin Strobl holten die Punkte. Damit verteidigten die Paarstädterinnen die Tabellenführung.

Damen I Einen wichtigen 6:3-Sieg feierten der TCA in der Bezirksklasse II gegen den TC Schrobenhausen. Erfolgreich waren Ute Maiterth, Laurina Schön, Carolin Strobl und Julia Schubert in den Einzeln. Katrin Storr/Laurina Schön und Ute Maiterth/Waltraud Davideit fügten noch zwei Doppelpunkte hinzu.

DamenII In der Kreisklasse 3 gab es ein 5:1 gegen den TC Rot-Weiß Gersthofen III. Dabei trugen sich mit Kathrin Borkeloh, Barbara Sießmair, Daniela Reichold und Lara Leis in die Siegerliste ein.

HerrenI Eine erstklassige Leistung lieferte der TCA in der Kreisklasse I beim 7:2-Erfolg gegen TC Mertingen ab. In den Einzeln punkteten Thomas May, Konstantin Kandler, Alexander Leischner, Michael Bunk und Florian Laske. Spitzenspieler Julian Monzheimer verlor sein Einzel erst im Matchtiebreak mit 7:10. Zwei Doppelzähler erspielten sich Julian Monzheimer/Alexander Leischner sowie Thomas May/Michael Bunk.

HerrenII Der TCA festigte durch ein 5:1 gegen die WF Klingen Platz zwei in der Kreisklasse 4. Alexander Spengler, Lorenz Davideit, Leonhard Predasch und Harald Borosch/Leonhard Predasch sowie Alexander Spengler/Lorenz Davideit waren erfolgreich.

Herren40 Gegen den TSV Weilach gab es in der Bezirksliga durch Siege von Hans Wagner, Hannes Leopold und Alois Kaupp ein 5:4. Pech hatten Reini Brosi und Peter Bayerl, die beide ihre Partien in der Verlängerung mit 8:10 abgeben mussten. Hans Wagner/Mirko Michalewicz und Hannes Leopold/Alois Kaupp machten den Sack zu.

Herren50 In der Bezirksklasse I gab es einen 7:2-Sieg gegen den TSV Sielenbach. Walter Schenkl, Bernd Burkhart, Günter Seelos und Harald Greifenegger brachten ihre Farben mit 4:2 in Front. Hans Fichtner/Harald Greifenegger, Rudi Ostermayr/Bernd Burkhart und Walter Schenkl/Hans Selig entschieden auch alle Doppel zu ihren Gunsten.

Herren65 3:3 hieß es in der Bezirksklasse I gegen den Tabellenzweiten TC Oberstaufen. Willi Artner, Klaus Kettmann und das Doppel Willi Artner/Peter Hermannstädter gewannen ihre Matches.

Herren70 Auch hier gab es gegen den ASV Dachau in der Landesliga eine Punkteteilung. Helmut Burghart und Federico von Beck-Peccoz waren in den Einzeln siegreich. Den Doppelpunkt sicherten Günther Alphei/Peter Hermannstädter. (rl)

Junioren 18/1 TCA – TC Mering 4:2

Siege Alexander Leischner, und Benedikt Eigner, Sebastian Kühnruß, Eigner/Lorenz Davideit.

Junioren 18/2 TCA – Schrobenhau. II 5:1

Siege Mathias Käuferle, Valentin Maiterth, Fabian Wintermayer, David Käuferle,

Juniorinnen 18 Rain– TCA 2:4

Siege Hannah Leopold, Caroline Müller, Michelle Müller, Julia Hadwiger/Michelle Müller

Knaben 14 TC Haunstetten – TCA 5:1

Sieg Rafael Konrad

Bambini 12 TC Friedberg II – TCA 3:3

Siege Tim Selig, Philipp Dürr, Jonathan Braun/ Dürr

DJK Stotzard

Herren40 Die DJK feierte einen 4:2-Erfolg gegen Klingsmoos und bleibt weiterhin ungeschlagen. Bereits vor dem letzten Spieltag liegen die Herren 40 mit 10:0 Punkten unangefochten auf Platz eins und stehen somit vorzeitig als Meister fest.

Herren DJK – Weilach 3:3

Damen DJK – TC Wittelsbach 6:0

SG Mauerbach/Klingen

Damen Die SGM musste sich mit 2:7 dem TC Wehringen geschlagen geben und wartet somit immer noch auf den ersten Saisonsieg.

DamenHobby Die Hobbymannschaft gewann gegen den TC Inchenhofen alle vier Einzel und beide Doppel. Dadurch holten die Damen den dritten Titel in Folge.

Bambini 1 SGM –TC Dasing 5:1

Bambini 2 TC Obergriesbach – SGM 3:3

SG Rehling/Aindling/Langweid

Herren60 Nach dem 7:2-Sieg gegen Pfuhl ist der Klassenerhalt für den Bezirksliga-Neuling nahezu perfekt. Bereits in den Einzeln mit Matchgewinnen von Josef Meitinger (5:7/6:4/11:9), Hermann Barl (6:0/6:1), Gerhard Menzel (6:1/6:1), Fritz Forster (6:2/6:3) sowie Hans Weiß (6:3/6:1) führte die SG mit 5:1. In den Doppeln siegten J.Meitinger/Toni Stollreiter (6:7/6:0/10:8) und H.Barl/G.Menzel (6:1/6:0). F.Forster/Wolfgang Reichmann führten bereits 6:4/4:2, als F.Forster verletzungsbedingt aufgeben musste.

SV Unterschneitbach

Herren Nichts zu holen gab es beim 1:8 beim Spitzenreiter TC Rennertshofen. Maximilian Kühnruß, Michael Kühnruß, Martin Burkhard, Daniel Watzka und Werner Müller hatten in den Einzeln keine Chance. Nur Manfred Müller war siegreich. Maximilian Kühnruß/Müller M. (12:14) und Watzka/Müller W. mussten sich in den Doppeln erst im dritten Satz geschlagen geben.

Herren30 Beim FSV Inningen verlor der SVU mit 3:6. Markus Kreutmayr, Martin Wagner Tim Wedemeyer und Ulrich Schmidt unterlagen klar, Thomas Wagner erst im dritten Satz (10:12). Nur Holger Schramm siegte knapp (4:6/6:1/10:4). Wagner M./Schramm und Wagner T./Schmidt konnten ihre Doppel gewinnen.

Damen Gegen Spitzenreiter TSV Welden gab es eine 0:9-Klatsche. Julia Greifenegger, Maria-Elisabeth Pfaffenzeller, Marina Kienmoser, Bettina Ostermaier, Nadine Schmitt und Vanessa Riedlberger erhielten eine Lehrstunde. Auch die Doppel Greifenegger/Pfaffenzeller/Ostermaier/Lena Näßl und Schmitt/Riedlberger mussten sie die Überlegenheit der Gäste anerkennen. (jgs)

Junioren SC Oberbernbach – SVU 1:5

Siege Mario Rachner, Lukas Baier, Andre Rachner, Rauscher/A.Rachner, M.Rachner/Thomas Baier

SVU – TC Neuburg/Donau 1:5

Sieg Rauscher/M.Rachner

Juniorinnen SVU – TC Westendorf 0:6

Knaben SVU – TC Wittelsbach 3:3

Siege M.Rachner, T. Baier, Rachner/Baier

Mädchen TSV Kühbach – SVU 3:3

SiegeHannah Koppold, Sophia Janisch, Janisch/Eva Neumaier

TC Wittelsbach

Herren Nach dem 5:1 gegen den TC Dasing steht der TCW weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Herren40 Der TCW siegte mit 4:2 gegen den TSV Mühlhausen. Ihre Einzel gewannen Peter Thurner (6:0, 6:1), Marco Honegger (6:0, 6:2) und Thomas Schlötzer (6:1, 6:0). Den Sieg in trockene Tücher brachten Peter Thurner/ Marco Honegger (6:0, 6:1).

Herren60 Von der TSG Augsburg trennte sich der TCW mit 3:3. Die Punkte holten Günter Faltus (5:7, 6:3, 10:7), Claus Dinauer (6:1, 6:2) und Claus Dinauer/ Karl Kappel (6:4, 3:6, 10:8).

Damen Keine Punkte gab es beim 0:6 gegen die DJK Stotzard.

Damen30 Beim FSV Inningen unterlag der TCW mit 2:4. Nur Anne Mayerhofer gewann ihr Einzel mit 6:4, 6:4. Miriam Marko und Yvonne Dierig gewannen 7:6, 7:6.

Damen50 Gegen den TC Schießgraben gab es ein 3:3. Biggi Seitz (6:3, 6:1) und Angela Grabmann (6:3, 7:6) gewannen ihre Einzel. Das Unentschieden sicherte das Doppel um Biggi Seitz und Marlies Rentsch.

Junioren18 TCW – TC Rot 2:4

SiegeStefan Schmach Matthias Staudinger/Lukas Haas

Knaben 14 Unterschneitbach – TCW 3:3 Siege Benjamin Haas, Thomas Schmach, Kilian Lechner/Schmach

Kleinfeld TCW – TC Aichach 12:0

Siege Julius Mayr, Tim Schlötzer, Max Kreutmayr, Tim Nagel