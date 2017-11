2017-11-18 00:03:22.0

Letzte Chance für Aichacher Kämpfer

Ringen-Landesliga: Gegen Kottern muss heute ein Sieg her

Beim vorletzten Heimkampf der Aichacher Ringer stehen die Chancen auf einen Sieg noch am besten. In der Landesliga Süd trifft der TSV als Schlusslicht am heutigen Samstag auf den Vorletzten TSV Kottern. Kottern ringt wie Aichach vorzugsweise mit eigenen Ringern. Für den Hinkampf sind die Aichacher auf Revanche aus. Die Pechsträhne riss damals nicht mehr ab. Die Motivation dürfte deshalb bei den Paarstädtern hoch sein. Da Kottern überraschenderweise vergangene Woche Willmering/Cham bezwungen hat, kann sich an der Tabellensituation nur etwas bewegen, wenn Aichach noch mindestens zwei Siege holt. Kampfbeginn ist für die Männer um 19.30 Uhr in der Vierfachturnhalle des Gymnasiums. Gleich drei Vorkämpfe gibt es von den Jugendteams aus Aichach, Kottern und Mering ab 18 Uhr. (mofi)