2017-11-29 17:13:50.0

Ringen Letzter Heimkampf für Aichach

TSV empfängt Willmering/Cham.

Auf Abschiedstour befinden sich seit vergangenem Wochenende die Ringer des TSV Aichach in der Landesliga Süd. Nach der 6:34-Niederlage in Regensburg steht der Abstieg in die Gruppenoberliga für die Paarstädter endgültig fest. Am Samstag empfangen die TSV-Kämpfer im letzten Heimkampf die WKG Willmering/Cham ab 19 Uhr.

Das Team von Trainer Oguz Özdemir möchte sich mit einem guten Ergebnis von den heimischen Zuschauern verabschieden. Beim Kampf in Franken unterlagen die Aichacher deutlich mit 10:27. Schon alleine deswegen wollen die Paarstädter Revanche nehmen. „Wir geben natürlich in den verbleibenden beiden Kämpfen alles. Wir waren oft nahe dran am Sieg. Vielleicht ist das Glück am Samstag endlich wieder auf unserer Seite“, so Özdemir, der sich zu seiner Zukunft noch nicht äußern möchte. Tabellarisch können sich die TSV-Ringer dabei nicht mehr verbessern. Mit 2:22 Punkten liegen die Aichacher abgeschlagen hinter Kottern auf dem letzten Platz. (sry-)