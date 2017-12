2017-12-05 00:05:04.0

Schießen-Oberbayernliga Luisa Schopf: Nerven wie Drahtseile mit 14

Rehling besiegt im Heimkampf in Todtenweis Teams aus Prem und Alberzell jeweils mit 3:2 Von Josef Abt

Das hätten sich wohl die größten Optimisten im Lager der Rehlinger Alpenrose-Schützen nicht träumen lassen, dass sie am vierten Schießtag in der Luftgewehr-Oberbayernliga gleich zwei Siege einfahren sollten. Sowohl gegen das Team aus Prem und später noch gegen Alberzell schafften die Lechrainer einen knappen 3:2-Sieg und haben nun mit 8:8 Punkten ein ausgeglichenes Punktekonto, genauso viel und punktgleich mit den Tabellenzweiten Alberzell, Prem und Olching.

Schützin des Tages im Rehlinger Team war zweifellos die erst 14-jährige Luisa Schopf, die das Duell gegen Philip Thorhauer aus Prem beim Zwischenstand von 2:2 in einem dramatischen Finale bis zum letzten Schuss mit einem Ring Vorsprung entschied. 371:370 stand es am Ende für Luisa Schopf und dann brach Jubel aus im Rehlinger Lager. Die Nachwuchsschützin konnte sich der vielen Gratulanten gar nicht erwehren und sie hatte sich damit und dem Verein das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht, wurde sie am gestrigen Montag doch 15 Jahre und davon wird man noch lange sprechen.

ANZEIGE

Die Alpenrose aus Rehling war diesmal ja Gastgeber des vierten Schießtages in der Oberbayernliga West. Nachdem die Rehlinger im eigenen Vereinsheim derzeit mangels Wirtspächter noch keine Bewirtung für die insgesamt vier Mannschaften mit ihren Fans bieten konnte, hatten sich die Gemütlichkeit-Schützen von Todtenweis bereit erklärt, ihre hochmoderne Schießanlage mit zwölf elektronischen Schießständen für ihren Patenverein zur Verfügung zu stellen. Diese Bereitschaft und auch die gute Versorgung aller Gäste, wurde von Rehlings Sportleiter Martin Schapfl besonders lobend erwähnt. Schließlich hatten die Todtenweiser schon im Vorfeld und auch am eigentlichen Schießtag am Sonntag viel Personal zur Verfügung stellen müssen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Gemütlichkeit-Jugendleiter Paul Schapfl, mit Rehlings Martin Schapfl auch der offizielle Schießleiter der Oberbayernligakämpfe, wollte es auch nicht abstreiten, dass er doch sehr nervös ist, ob alles klappt „und dieser Tag ist schon eine große Herausforderung für unseren Verein und alle Beteiligten“, so Paul Schapfl.

Im ersten Wettkampf standen sich die gastgebenden Alpenrose- Schützen und der Tabellendritte aus Prem gegenüber, die eine sehr frühe und weite Anfahrt aus dem Pfaffenwinkel hatten. Den Vorrundenkampf hatten die Rehlinger damals mit 1908:1887 Ringen verloren. Im Duell der beiden Ranglistenersten hatte Johannes Schapfl gegen die Premer Ausnahmeschützin Kerstin Fahl keine Chance, auch wenn die 17-Jährige aus Prem diesmal weit unter ihren Möglichkeiten blieb. Sie gewann „nur“ mit 378:385 Ringen. Auf Rangliste zwei hatte es dann Carolin Limmer mit Florian Schmölz zu tun und die „Caro“ steigerte sich hier von 93, 94, 96 auf 97 Ringe und gab ihrem Duellpartner mit 380:373 Ringen klar das Nachsehen. Eine konstante Leistung zeigte auch Pia Schapfl, der am Ende 377 Ringe gegen die diesmal weit hinter ihrer Leistung gebliebenen Gegnerin Regina Maria Sladek blieb, die mit nur 367 Ringe ein für sie enttäuschendes Ergebnis erzielte. Im Duell der beiden Ranglistenvierten kam Angela Schlögl anfangs gar nicht zurecht, sie startete mit 91 und 92 Ringen, steigerte sich dann mit zwei 94er Serien auf gesamt 371 Ringe. Dies nutzte Ersatzmann Günther Heißerer (für Thomas Ott nachgerückt), der mit seinen 374 Ringen die Rehlingerin knapp schlug und es stand nun 2:2 Das Duell: Luisa Schopf gegen Philip Thorhauer muste entscheiden. Die Entscheidung fiel beim vorletzten Schuss, als der Premer eine 8 erzielte und elf Ringe zurücklag. Da half ihm auch die letzte Zehn nichts mehr.

Zum Abschluss des Schießtages hatte es Rehling mit dem Team aus Alberzell zu tun, die zuvor gegen Pentenried einen Sieg eingefahren hatten. Die Schützen aus der Pfaffenhofener Gegend mit ihren vier starken Damen und den Fans im Rücken waren favorisiert. Dies zeigte sich gleich im Duell von Johannes Schapfl gegen Lisa Höpp, als sich der Rehlinger mit 377:385 Ringen klar geschlagen geben musste. Besser lief es abermals für Carolin Limmer, die mit 380 Ringen das exakt gleiche Ergebnis wie zuvor gegen Prem erzielte und Lisa-Marie Drees mit ihren 377 Ringen das Nachsehen gab. Pia Schapfl steigerte sich in ihrem zweiten Kampf gegen Jenny Pschida und brachte Alpenrose durch ihren 382:378-Ringesieg mit 2:1 in Front. Im dritten reinen Frauenduell auf Rangliste vier standen sich Angela Schlögl und Stephanie Höpp gegenüber. Diesmal lief es bei Angela Schlögl etwas besser und nachdem ihre Gegnerin anfangs mit zwei 89er Serien weit unter ihren Möglichkeiten blieb, war es am Ende mit 374:366 doch eine klare Angelegenheit für die Alpenrose aus Rehling, die damit uneinholbar mit 3:1 in Führung lag. Der fünfte Kampf zwischen Martin Schapfl und Markus Höpp brachte für die Alberzeller durch den 367:377-Ringesieg nur noch eine Ergebnisverbesserung.