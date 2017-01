2017-01-07 00:06:27.0

Fußball Mackovic geht von Bord

Trainer des SSV Alsmoos-Petersdorf verlässt den Kreisliga-Aufsteiger im Sommer und sucht neue Herausforderung

Der SSV Alsmoos-Petersdorf und Trainer Damir Mackovic gehen im Sommer getrennte Wege. Laut Abteilungsleitung sei die Trennung einvernehmlich erfolgt.

Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, dem Team neue Impulse geben zu wollen. „Ich und der Verein wollten eine Veränderung, das war von vornherein so geplant“, so Mackovic. Auch die Verantwortlichen des SSV sehen das so: „Über Damir kann man sportlich und menschlich nichts Negatives sagen. Es ist eine Trennung im Guten“, so Frank Echter, der künftig die sportliche Leitung übernehmen wird, da Dominik Sturz für längere Zeit beruflich im Ausland sein wird.

Mackovic übernahm den SSV zur Saison 2015/16 in der Kreisklasse Aichach und führte das Team zur souveränen Meisterschaft. Auch in der höheren Klasse spielen die Petersdorfer eine gute Rolle. Aktuell liegt das Team mit 26 Punkten auf Tabellenplatz sechs. Mackovic möchte im Sommer wieder als Trainer arbeiten: „In welcher Funktion, weiß ich noch nicht, aber ich will natürlich wieder einen Verein finden“, so der 36-Jährige, der sich aber keinen Stress macht: „Ich warte ab und lasse alles auf mich zukommen. Ich werde erst einmal alles dafür geben, das der SSV eine top Rückrunde zeigt und Platz sechs verteidigt.“ Möglich sei auch, dass Mackovic ab Sommer bei einem höherklassigen Verein als Co-Trainer arbeitet. Die Liga ist dem Friedberger aber prinzipiell egal: „Die Mannschaft und das Umfeld müssen stimmen.“

Ein Nachfolger steht noch nicht fest: „Sehr gute Gespräche wurden bereits geführt und ich bin mir sicher, eine Nachfolgeregelung lässt nicht allzu lang auf sich warten“, so Frank Echter. Wichtig sei, dass der neue Mann charakterlich zu Team und Verein passe. „Sportlich haben wir gute Argumente auf unserer Seite. Der komplette Kader steht für die neue Saison im Wort.“ Personell wird sich laut Frank Echter aktuell wenig tun. „Eventuell kommt noch ein Neuzugang.“ (sry-)