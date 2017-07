2017-08-01 00:02:26.0

Ausdauer Mädels und Musketiere jubeln am Kuhsee

Sportler aus dem Wittelsbacher Land landen beim Triathlon auf dem Treppchen. Mannschaft um Radfahrer Michael Schultz fehlen diesmal ein paar Sekunden zum Sieg

Die erfolgreichen Athleten aus dem Wittelsbacher Land beim Kuhsee-Triathlon: oben „Die drei Musketiere“ Noah Lang, Benjamin Dillitz und Michael Schultz (von links), unten rechts die „Golden Girls“ Karina Meitinger, Kathrin Wörle und Julia Hansbach (von links). Links unten die C- und D-Juniorinnen der SG Hollenbach/Petersdorf, die abseits des Fußballplatzes Vielseitigkeit bewiesen. Beim Kuhseetriathlon in Augsburg landeten sie gleich mehrmals auf dem Treppchen.

Wie schon in den Vorjahren nahmen auch diesmal wieder zahlreiche Sportler aus dem Wittelsbacher Land am Kuhsee-Triathlon in Augsburg teil. Viele von ihnen verbuchten erneut bemerkenswerte Erfolge. Hier eine kleine Auswahl.

Ihren Vorjahressieg konnten „Die Drei Musketiere“ um Michael Schultz vom Radteam Aichach 2000 im Mannschaftswettbewerb zwar nicht wiederholen, doch der zweite Rang in der Gesamtwertung in der Zeit von 52:35,5 Minuten konnte sich dennoch sehen lassen. Noah Lang ging als Starter auf die 500 Meter lange Schwimmstrecke und übergab nach 7:52 Minuten an Schultz. Dieser absolvierte die 17 Kilometer lange Radstrecke in 28:17 Minuten. Nach Problemen bei der Zeitclipübergabe ging Stadtlaufsieger Benjamin Dillitz auf der fünf Kilometer langen Laufstrecke an seine Grenzen. Doch in einer Zeit von 16:25 Minuten fehlten am Ende 13,8 Sekunden zum Sieg. Das bedeutete Rang zwei hinter der Augsburger Siegerstaffel mit Dietmar Wiedenholz, Giovanni Gonzales und Martin Müller, deren Zeit 52:21,7 Minuten betrug.

Auch Allrounderin Kathrin Wörle überzeugte erneut. Ihre Zeit von 65:20 Minuten bedeutete Rang zwei in der Gesamtwertung und den Sieg in der Damenklasse W78-87. Nur die Augsburgerin Katharina Engelhardt war schneller.

Einen überlegenen Sieg feierten die „Golden Girls“ in der Mannschaftswertung der Damenklasse. Schwimmerin Julia Hansbach übergab in sagenhaften 6:19,1 Minuten an Kathrin Wörle. Diese trat erneut auf dem Mountainbike an und kam in 32:46 Minuten ins Ziel. Karina Meitinger lief die fünf Kilometer anschließend in 26:27 Minuten. Das bedeutete eine Gesamtzeit von 65,47 Minuten und Platz eins.

Stark vertreten beim 18. Kuhsee-Triathlon war auch der TSV Hollenbach mit sechs Mädchenstaffeln. Vor allem die D- und C-Juniorinnen, aber auch eine Jungsstaffel aus der D-Jugend trat an. Diese errang auf der kurzen Distanz (100 Meter Schwimmen/vier Kilometer Radfahren/ein Kilometer Laufen) Platz eins. Aber auch Marina Baumgartner, Anja Winkler, Maja Reich, Saskia Seiler sowie Leonie und Sophie Prasse glänzten mit dem ersten und zweiten Platz auf dem Treppchen.

Das Trio Katharina Pohle, Julia Baumgartner und Johanna Reich, das diesmal bereits zum siebten Mal bei dem Wettbewerb angetreten war, konnte sich bei der langen Strecke über 500 Meter schwimmen, 17 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen über den zweiten Rang freuen, gefolgt von Madeleine Lindermeir, Klara Schöller und Isabel Dietrich.

Für die jungen Teilnehmerinnen der SG Hollenbach/Petersdorf war die Veranstaltung wieder ein voller Erfolg, weshalb ihre Betreuer auch für das kommende Jahr auf eine zahlreiche Teilnahme und viel Spaß am Kuhsee hoffen. (ra/mika)