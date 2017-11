2017-11-28 19:35:00.0

Fußball-Kreisliga Mariusz Suszko wird Spielertrainer in Pöttmes

Regionalligakicker übernimmt beim TSV. Für den ehemaligen Aichacher beginnt neue Ära. Von Sebastian Richly

In seiner Karriere als Fußballer ist Mariusz Suszko schon viel herumgekommen. Unter anderem war er für den BC Aichach und den FC Pipinsried aktiv. Zuletzt kickte er beim Regionalligisten SV Seligenporten. Nun übernimmt er als Spielertrainer beim Kreisligisten TSV Pöttmes.

Schon länger wollte der 30-Jährige ins Trainergeschäft einsteigen, jetzt hat es geklappt: „Ich habe schon als Co-Trainer in Landshut und Gerolfing gearbeitet. Dort und auch in Seligenporten konnte ich mir viel abschauen. Eigentlich wollte ich schon früher als Coach arbeiten, aber es kam immer etwas dazwischen.“ So auch im Sommer, als der Logistiker, der in Ingolstadt wohnt und arbeitet, das Angebot des FC Pipinsried annahm: „Ich bin ein ehrgeiziger Typ, und so hatte ich nochmals die Möglichkeit, Regionalliga zu spielen, ohne den ganz großen Aufwand.“ Doch aufgrund der wenigen Einsatzzeiten wechselte Suszko nach nur fünf Partien zum Ligakonkurrenten Seligenporten. „Das war nochmals eine tolle Zeit, aber bei viermal Training wurde mir der Aufwand einfach zu hoch, auch aufgrund der Entfernung“, so der 30-Jährige, der gerade seinen Trainerschein macht. Und so nahm er nun das Angebot aus Pöttmes an.

ANZEIGE

Dem Kreisligisten war Suszko in der Sommervorbereitung aufgefallen, als er mit Pipinsried bei einem Testspiel beim TSV auflief. Abteilungsleiter Thomas Both erinnert sich: „Er war der beste Mann auf dem Platz und ist uns in Erinnerung geblieben. Er hatte eine unglaubliche Präsenz und konnte seine Kameraden mitreißen.“ Seit der Trennung von Andreas Brysch Mitte Oktober war Both auf der Suche nach einem neuen Coach. Es sollte wieder ein Spielertrainer sein, der auch schon höherklassig gespielt hat. „Auf dem Feld kann ein Coach sein Team nochmals anders mitreißen und als Vorbild vorangehen“, erklärt Both, der sich bei der Kandidatensuche an Suszko erinnerte: „Wir haben angefragt und sind überglücklich, ihn bekommen zu haben. Er ist nicht nur ein technisch überragender Fußballer, sondern auch ein toller Typ.“

Für Suszko kam das Angebot überraschend, doch schon bald sagte er zu: „In Pöttmes passt das Gesamtpaket. Die Mannschaft ist ambitioniert. Wir können viel erreichen, und das ist auch mein Ziel“, so Suszko, der in der Jugend beim FC Augsburg unter Thomas Tuchel trainierte: „Ich habe viele Trainer erlebt und versuche, das Beste von jedem in Pöttmes einzubringen.“ Was für ein Trainer er sein möchte, kann der Ingolstädter aktuell noch nicht sagen: „Ich bin ein offensiver Spieler und möchte den Zuschauern attraktiven Fußball bieten. Am wichtigsten ist es, dass man meine Handschrift erkennt. Wie die aussieht, werden wir sehen.“ Ziel des offensiven Mittelfeldspielers ist der Aufstieg in die Bezirksliga. Aktuell liegt der TSV mit zwei Punkten Rückstand auf die Spitze auf Rang drei: „Das ist eine gute Ausgangsposition. Meine Vorgänger haben gute Arbeit geleistet und mir ein intaktes Team hinterlassen. Ich bin ein akribischer und ehrgeiziger Typ und möchte den maximalen Erfolg, der Aufstieg ist aber kein Muss.“ Aktuell bastelt der 30-Jährige mit Vorfreude am Vorbereitungsplan: „Für mich ist das eine super Chance und der Beginn einer neuen Ära. Wenn ich etwas mache, dann mit voller Überzeugung.“

Interimscoach Martin Brodowski wird künftig wieder rein als Spieler fungieren. Wer die Zweite coacht, steht noch nicht fest. Sicher ist dagegen, dass Torhüter Florian Hering (SC Griesbeckerzell) und Stürmer Michael Oswald (DJK Langenmosen) den Verein in der Winterpause verlassen. Auch die ein oder andere Verstärkung könnte laut Both noch dazukommen: „Wir sind in Gesprächen. Vor allem offensiv könnten wir noch Zugänge gebrauchen.“