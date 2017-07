2017-07-13 14:18:00.0

Fußball Markt-Turnier in Inchenhofen

Bambini und AH-Teams aus dem Wittelsbacher Land kämpfen um den Titel.

Der Leahader Sportpark steht am Samstag ganz im Zeichen des Fußballs. Dann finden in Inchenhofen Turniere von den Bambini bis zur E1-Schüler im Rahmen des Leonhardi-Cups 2017 statt. Dabei sind neben dem Gastgeber Mannschaften aus Hollenbach, Pöttmes und dem SC Oberbernbach, sowie vielen weiteren Teams.

Beginn ist um 9 Uhr am Sportplatz an der Pöttmeser Straße. Die Bambini, sowie die F1/F2 ermitteln ihre Sieger bis um die Mittagszeit etwa. Nach deren Siegerehrungen starten die E1/E2-Junioren am Nachmittag.

Im Anschluss findet die AH-Marktmeisterschaft statt. Dabei treten die Mannschaften aus Inchenhofen, Pöttmes, Aindling und Kühbach in Halbfinals und Platzierungsspielen gegeneinander an. Der Sieger ist automatisch Gastgeber des Turniers im darauffolgenden Jahr. Vor Wochenfrist wurden bereits die Halbfinals ausgelost. Um 13.30 Uhr trifft die SG Aindling/Stotzard auf den TSV Kühbach und um 14.30 Uhr spielt TSV Pöttmes gegen den Titelverteidiger TSV Inchenhofen.

Nach dem Spiel um den dritten Platz und dem Finale gibt es um 17.30 die Siegerehrung. (AN)