2017-07-27

Kartsport Massimo Ziegler ist der Schnellste in Südbayern

Junger Fahrer des MC Aichach qualifiziert sich für deutsche Titelkämpfe. Leon Ehleider wird Neunter seiner Klasse

Die Fahrt nach Bad Aibling hat sich für Massimo Ziegler vom MC Aichach gelohnt. Der junge Kartfahrer wurde südbayerischer Meister im Slalom und darf jetzt bei den deutschen Titelkämpfen im Herbst an den Start gehen. Von rund 500 Aktiven aus Südbayern haben sich 140 Fahrer in sechs Altersklassen und nach fünf Qualifikationsläufen qualifiziert. Vom MC Aichach schafften es neben Ziegler noch Leon Ehleider.

In seiner Klasse 2 traten 32 Fahrer an. Leon Ehleider belegte am ersten Tag der zweitägigen Veranstaltung nach zwei sehr schnellen Wertungsläufen auf dem eng gesteckten Parcours den siebten Platz. Im Trainingslauf des zweiten Tags konnte er bei schnellen Zeiten der anderen Fahrer mithalten, hatte jedoch zwei Pylonenfehler. Er entschied sich im dritten Wertungslauf, verhaltener zu fahren, was ihn ein paar Plätze zurückwarf. Im vierten Wertungslauf riss er das Ruder herum und landete damit am Ende auf dem neunten Platz.

Als drittletzter Starter von 28 Fahrern in der Klasse 3, die Startplätze ergaben sich aus den eingefahrenen Punkten aus den Qualifikationsläufen, ging Massimo Ziegler ins Rennen. Er setzte mit der besten Trainingszeit gleich mal ein Zeichen für die Konkurrenz. Diese Zeit konnte er allerdings beim ersten Wertungslauf nicht ganz halten und wurde Vierter. Den zweiten Lauf absolvierte Massimo souverän. Am Ende des ersten Tages bedeutete dies Platz zwei für ihn. 24 Stunden später galt es dann, die beiden restlichen Läufe auf einem neuen Parcours zu bestreiten. Die Startaufstellung ergab sich aus der Platzierung vom Vortag. Motiviert und voll konzentriert ging Massimo in den dritten Lauf. Er war sicher unterwegs, allerdings fehlten ihm fünfzehn Hundertstel auf den zweiten Platz und er rutschte auf Platz drei zurück. Im letzten und entscheidenden Durchgang behielt er die Nerven, lieferte eine fehlerfreie und schnelle Fahrt ab und übernahm die Führung. Diese Nervenstärke fehlte dem bis dahin führenden und letzten Starter der Klasse 3, der sich beim letzten Lauf vier Strafsekunden durch zwei Pylonenfehler einhandelte. Massimo Ziegler, der zum fünften Mal an einer südbayerischen Meisterschaft teilnahm, war damit südbayerischer Meister. In den vergangenen Jahren erkämpfte er sich die Plätze zwei, drei, vier und fünf. Der Titel fehlte noch. Die deutsche Meisterschaft findet im Oktober in Baden-Baden statt. Zuvor darf er noch an zwei Fördertrainings des ADAC teilnehmen und ein Wochenende im Sportcamp Inzell verbringen. (AN)