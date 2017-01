2017-01-31 00:03:57.0

Bobfahren Matthias Kagerhuber ist endlich ganz oben

Der Affinger Anschieber erfüllt sich seinen Traum und holt sich auf der Hausbahn in Berchtesgaden den ersten Weltcup-Sieg. Lange musste der 31-Jährige auf den Triumph warten Von Sebastian Richly

Bei der Siegerehrung hatte Matthias Kagerhuber das breiteste Lächeln. Zusammen mit seinen Teamkollegen vom Viererbob Deutschland II feierte der Affinger den Weltcup-Sieg in Schönau am Königssee (Berchtesgaden). Während das Team um Pilot Felix Lochner sowie die Anschieber Joshua Bluhm und Christian Rasp bereits zwei Mal in diesem Jahr ganz oben auf dem Podest stand, war es für Anschieber Kagerhuber der allererste Weltcup-Sieg. Denn bei den Triumphen in Altenberg und Winterberg setzte der 31-jährige Affinger aus.

Nun darf sich auch Kagerhuber so richtig freuen. Beim Weltcup zuvor reichte es für das Team aufgrund einer Verletzung von Pilot Johannes Lochner nur zu Platz vier. Bei den beiden Weltcups zu Beginn des Jahres setzte Kagerhuber aus und musste zuschauen, wie seine Kollegen gewannen: „Natürlich freut man sich für die Jungs, allerdings würde ich auch gerne einmal als Schnellster durchs Ziel fahren“, hatte der Affinger noch in der vergangenen Woche gesagt. Vor etwa 15 Monaten fuhr er seinen ersten Weltcup in Sotschi und landete auf Platz zehn, über ein Jahr musste er auf seinen zweiten Weltcupauftritt warten. Im fünften Anlauf hat es nun geklappt. Jetzt hat der 31-Jährige sein Ziel erreicht und schon das nächste im Blick. Am 17. Februar beginnt die Bob-Weltmeisterschaft, die ebenfalls in Berchtesgaden stattfindet. Kagerhuber will auf seiner Hausbahn dann unbedingt dabei sein. Die Chancen auf den Titel sind gut, denn Kagerhuber und sein Team kennen die Bahn bestens und gehören nach dem Weltcupsieg zu den Favoriten. Ob der 31-Jährige dann mit an Bord ist, steht noch nicht fest: „Das entscheidet sich in den nächsten ein bis zwei Wochen“, sagt der Berufssoldat. Als Weltcupsieger von Berchtesgaden stehen seine Chancen auf jeden Fall nicht schlecht. Am Sonntag steht für Kagerhuber und Co. dann der letzte Wettkampf vor den Titelkämpfen beim Weltcup in Innsbruck an.