2016-12-17 00:05:12.0

Interview Matthias Kagerhuber schiebt für Olympia-Traum an

Bobfahrer Matthias Kagerhuber aus Affing ist Anschieber im Weltcup. Der 31-Jährige erklärt, wie es nach dem Auftakterfolg weitergeht und welche Ziele er noch hat.

Volle Kraft voraus: Der Affinger Matthias Kagerhuber (links) schiebt für Bobpilot Johannes Lochner (vorne) an.

Bobfahrer Matthias Kagerhuber aus Affing holte mit seinem Team beim Weltcupauftakt im kanadischen Whistler Platz drei. Im Gespräch mit den Aichacher Nachrichten verrät der 31-Jährige, wie er zum Bobsport kam, warum Gewicht nicht alles ist und ob er bei den Olympischen Spielen 2018 dabei sein wird.

Herr Kagerhuber, Sie sind bei Ihrem zweiten Weltcup gleich auf dem Podest gelandet. Wie fühlt sich das an?

ANZEIGE

Das war sensationell. Wir waren nach dem ersten Lauf nur auf Platz elf. Umso besser war es im zweiten Durchgang, die Konkurrenten reihenweise zu überholen. Unten in der Gewinner-Box bleibt man solange stehen, bis einer schneller ist. Wir waren dort also sehr lange und haben mitgefiebert.

Haben Sie mit einem solchen Erfolg gerechnet?

In Whistler hat uns das keiner zugetraut, auch weil Pilot Johannes Lochner dort noch keine einzige Fahrt gehabt hat. Es war vom kompletten Team eine starke Leistung.

Eine kleine Panne gab es aber...

...durch den Streik der Lufthansa sind wir zu spät in Vancouver gelandet und konnten unsere Bobs nicht mehr ausladen. Anstatt im Bob zu sitzen, stand für uns dann am nächsten Tag Materialpflege auf dem Programm. So haben uns zwei bis drei Trainingsläufe gefehlt.

Kagerhuber feiert dritten Platz in Whistler

Sind solche olympischen Strecken wie in Whistler etwas Besonderes?

Man kennt die Bahnen nur aus dem Fernsehen. Es ist ein besonderer Moment, wenn man dann vor Ort ist.

Bekommen Sie bei Ihren Reisen eigentlich etwas von den Orten mit?

Das ist unterschiedlich. Diesmal hatten wir relativ viel Zeit, weil wir zehn Tage dort waren. Da kann man am Nachmittag schon einmal ein bisschen herumfahren. In Sotschi etwa waren wir nur am Berg oben. Von der Stadt bekommt man dann leider gar nichts mit.

Apropos Sotschi. Dort feierten sie vor etwa einem Jahr ihr Weltcup-Debüt. Warum haben Sie für den zweiten Weltcup so lange gebraucht?

Es war das erste Jahr von meinem Piloten Johannes Lochner. Wir hatten sehr viel Konkurrenz und haben uns dann leider nicht für die Weltcupserie qualifiziert. Deshalb war für uns nur Europacup angesagt.

Wie stehen die Chancen in diesem Jahr, sich für den Weltcup zu qualifizieren?

Wir haben den Europacup-Gesamtsieg geholt und uns empfohlen. Nach dem Rücktritt von Maximilian Arndt ist der Weg für uns jetzt frei.

Nach dem Weltcuperfolg. Wie sehr freuen Sie sich, wieder daheim zu sein?

Wir waren zehn Tage unterwegs. Es ist schön, wieder Zuhause zu sein. In Whistler sind es neun Stunden Zeitverschiebung. Das hat einen ganz schön mitgenommen. Ich freue mich jetzt darauf, neue Kräfte für die restliche Saison zu tanken.

Es kommt beim Anschieben nicht nur auf das Gewicht an

Wie lange können Sie Kraft tanken?

Mit dem Weltcup geht es Anfang Januar in Altenberg weiter. Das Training hat aber bereits wieder begonnnen.

Wie muss man sich das Training vorstellen?

Bobfahren steht aktuell erst einmal hinten an. Kraft- und Sprinttraining stehen im Vordergrund. Die Athletik muss stimmen. Ich wohne mittlerweile am Königssee. Der Olympiastützpunkt ist von da aus nur zehn Kilometer entfernt.

Wie kommt man eigentlich zum Bobfahren?

Ich war lange Jahre für die LG Aichach-Rehling als Mehrkämpfer aktiv. Erfolgreich war ich aber vor allem beim Speerwerfen. Ich habe dann irgendwann einen größeren Wettbewerb für die Bundeswehr absolvieren dürfen. Dann wurde ich gefragt, ob ich mich nicht spontan einmal beim Anschieben probieren will. Also bin ich nach Berchtesgarden gefahren und hängengeblieben.

Apropos Leichtathletik – wie passt das mit dem Bobfahren zusammen?

Das Training ist vergleichbar mit dem Programm aus der Leichtathletik. Es kommt sowohl beim Speerwerfen als auch beim Hundertmeterlauf auf die Schnellkraft an, genau wie beim Bobfahren. Allerdings kommt eine Schwierigkeit hinzu, das Laufen am Bob. Das ist ein großer Unterschied.

Das heißt, ein Bobfahrer muss mehr können, als nur viele Kilos auf die Waage zubringen?

Vor 20 Jahren war wirklich das Gewicht das entscheidende Kriterium für einen Anschieber. Heute werden vermehrt Sprinter aus der Leichtathletik angeworben. Häufig sind diese aber zu leicht. Deshalb werden Kugelstoßer oder Speerwerfer, die schwer und schnell sind, favorisiert.

Ihr Können ist beim Start gefragt, was machen Sie während der Fahrt?

Wir müssen auf jeden Fall wissen, wo wir sind. In manchen Kurven geht es darum, gegenzusteuern und das Gewicht zu verlagern.

Welche Rolle das Vertrauen spielt

Was ist das für ein Gefühl?

Es ist Adrenalin pur. In Whistler waren es Geschwindigkeiten von über 150 Stundenkilometern. Das ist Nervenkitzel.

Dann muss man seinem Piloten vertrauen können?

Auf jeden Fall. Gerade auf den schweren Bahnen braucht man sehr viel Vertrauen. Bei Olympia gab es auch mehrere Stürze. Der da vorne muss wissen, was er tut.

Ist es eigentlich egal, wo Sie dann sitzen?

Nein. Wer als Letzter einsteigt, muss der beste Sprinter sein. Je schneller derjenige ist, desto mehr Geschwindigkeit nimmt der Bob mit auf die Fahrt. Der schwerste sitzt meist an Position zwei hinter dem Piloten, weil er sein Gewicht einsetzt, um den Bob möglichst schnell in Schwung zu bekommen. In Whistler war das meine Position.

Darf ich fragen, wie viel Sie wiegen.

102 Kilo.

Wie geht es jetzt weiter?

Am 21. Dezember steht ein Leistungstest für alle deutschen Athleten an. Da entscheidet sich dann die Besetzung für den Rest der Saison.

Wie ist ihr Gefühl?

Man wird vermutlich relativ viel durchwechseln. Da viele Weltcups anstehen und der Kalender mit Weltmeisterschaft und den Rennen in Pyeongchang sehr voll ist. Egal wer sich qualifiziert, jeder braucht mal eine Pause. Zwei bis drei Weltcups werden ich vermutlich fahren. Welche das sein werden, entscheidet sich am 21. Dezember.

Was sind ihre Ziele?

Ich würde sehr gerne bei der Europameisterschaft oder der Weltmeisterschaft dabei sein.

Bis Olympia sind es noch zwei Jahre. Sehen wir Sie dann in Pyeongchang?

Die deutschen Piloten stehen eigentlich schon fest und Lochner ist dabei. In welcher Besetzung die Teams starten, steht noch nicht fest. Man weiß nie, ob man verletzungsfrei bleibt. Ich hoffe, einer der drei Anschieber zu sein.

Starten Sie nach der Saison wieder für die LG Aichach-Rehling?

Ich versuche, die Leichtathletik mit der Vorbereitung auf die Bobsaison zu vereinbaren. Wettkämpfe wird es auf jeden Fall geben – nur wie viele, ist die Frage.

Die Fragen stellte Sebastian Richly.