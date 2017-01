2017-01-22 09:00:00.0

Bobfahren Matthias Kagerhuber startet in St. Moritz

Der Affinger schlägt sich bei den Sprint-Tests gut und schiebt nun in der Schweiz im Team von Johannes Lochner an. Warum ein Weltcup-Sieg dennoch unwahrscheinlich ist. Von Sebastian Richly

Den Weltcup-Sieg seiner Teamkollegen verfolgte Bobfahrer Matthias Kagerhuber am vergangenen Wochenende zu Hause. Während Pilot Johannes Lochner und sein Team in Winterberg zum zweiten Mal in Folge die Viererbob-Konkurrenz ohne den Affinger gewannen, trainierte dieser in seiner Wahlheimat Schönau am Königssee. Am Sonntag darf der 31-Jährige dann wieder beim Weltcup im schweizerischen St. Moritz anschieben.

Der Affinger war zuletzt beim Saison-Auftakt im kanadischen Whistler Anfang Dezember dabei. Dass Kagerhuber die beiden Weltcup-Siege verpasste, ist dabei kein schlechtes Zeichen: „Ich habe mich natürlich mit den Jungs gefreut. Es war abgesprochen, dass wir durchwechseln. Jeder soll einmal fahren. Das ist kein Problem für mich.“ Im Hinblick auf die Weltmeisterschaften Anfang Februar in Berchtesgaden hat Kagerhuber also noch alle Chancen. Dennoch wäre er bei den Triumphfahrten gerne dabei gewesen: „Ja klar, dafür trainiert man schließlich. Es ist natürlich schade, dass ich ausgerechnet dann wieder mitfahre, wenn die Chancen nicht so gut sind“, erklärt der Berufssoldat. Denn am Sonntag in St. Moritz geht sein Team mit einem Handicap an den Start. Pilot Johannes Lochner hatte sich bei einem Trainingssturz im Nackenbereich verletzt. „Fahren ist kein Problem, aber beim Start werden wir dadurch wohl viel Zeit verlieren“, beschreibt Kagerhuber die Situation.

ANZEIGE

Doch der 31-Jährige, der im Sommer für die LG Aichach-Rehling an den Start geht, bleibt optimistisch: „Im Fokus steht die Weltmeisterschaft. Bis dahin ist die Verletzung in jedem Fall ausgeheilt. Da will ich dann dabei sein.“ Ursprünglich sollten die Wettkämpfe im russischen Sotschi stattfinden. Im Zuge der Doping-Affäre vergab der Internationale Bob- und Skeleton Verband die Weltmeisterschaften kurzerhand neu. Zur großen Freude von Kagerhuber und seinen Teamkollegen bekam Berchtesgaden zum fünften Mal den Zuschlag. „Das ist einfach genial. Auf dieser Strecke bei einer WM fahren zu können, wäre fast besser als bei den Olympischen Spielen dabei zu sein.“ Die Chancen stehen nicht schlecht, dass der Affinger dann auf seiner „Hausbahn“ an den Start geht.

Bei der Leistungsprüfung des Verbandes in Oberhof gehörte Kagerhuber zu den zehn besten deutschen Anschiebern. Einen 130 Kilogramm schweren Schlitten musste der Affinger auf einer Eisrinne beschleunigen und 45 Meter weit ziehen. Die Zeit wurde zwischen Meter 15 und 45 genommen. Für diese Strecke benötigte er gerade einmal 4,7 Sekunden. „Das lief sehr gut für mich. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Da kommt es auf jede Hundertstelsekunde an“, so der 1,86 Meter große Bobfahrer, der aktuell 102 Kilogramm auf die Waage bringt.

Ob Kagerhuber bei der WM, die vom 8. bis zum 19. Februar stattfindet, im Bob sitzt oder doch nur zuschauen, entscheide sich laut dem 31-Jährigen in zwei bis drei Wochen. Der Affinger hat also noch Zeit, sich zu beweisen.