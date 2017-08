2017-08-03 00:03:23.0

Voltigieren Mauerbacher Mädels steigen in L-Klasse auf

In der Kür klappt alles reibungslos

Die Mauerbacher Voltigiererinnen sind in die L-Klasse aufgestiegen. Auf der Anlage des Voltigier- und Reitzentrums Weicht bei Jengen (Kreis Ostallgäu) fanden mehrere Prüfungen statt. Neben der Mauerbacher A-Gruppe mit Trainerin Sandra Hörmann stellten sich zehn weitere Gruppen der Finalprüfung mit Verleihung der Bayerischen Voltigier-Standarte der L-Gruppen.

Am Vormittag fanden Pflichtübungen auf dem Pferd statt, am Nachmittag durfte jede Voltigiergruppe ihre einstudierte Kür präsentieren. In der klappte alles reibungslos und Voltigierpferd Domingo zeigte sich ruhig und routiniert. Ein zweiter Platz in der zweiten Abteilung und ein dritter Platz im Gesamtklassement war das Ergebnis. Mit der Gesamtnote von 5,340 schaffte die Mannschaft das Ziel Aufstieg in die L-Klasse.

Die M-Voltigiererinnen um Trainerin Katja Ilg und Pferd Vincent waren angesichts des Erfolgs ihrer Stallkameradinnen hoch motiviert und turnten sich ebenfalls mit Pflicht und Kür an die Spitze. In der M-Klasse traten neun verschiedene Vereine gegeneinander an und nach der österreichischen Gruppe VRZ Lauterach I mit der Wertnote von 6,363 und dem RFV Schwabmünchen I, die eine Wertnote von 6,163 hatte, gelang der SG Mauerbach I der sehr gute dritte Platz mit der Wertnote 5,955. (clg)