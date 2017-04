2017-04-05 00:03:17.0

Reitsport Mauerbacher Reiter vorne dabei

Die Schüler der SGM zeigen beim Turnier am Sedlhof in Großhausen schon früh in der Saison gute Leistungen

Die Reitschüler der SG Mauerbach zeigten beim Turnier in Großhausen ihr Können: Natalie Knopp (links) mit Pferd Horatio wurde Vierte. Amelie Unsinn (rechts) mit Pina Colada belegte Platz eins und Platz sechs.