2017-07-18 14:29:00.0

Fußball Mehr als 400 Kinder kicken beim Jubiläum in Aichach

Jugendteams begeistern beim Turnier zum 100. Geburtstag des BCA. Dabei geht es schon bei den Kleinsten eng zu.

Mit einem großen Schülerturnier feierte die Jugendabteilung des BC Aichach das 100-jährige Bestehen ihres Vereins. An den beiden Turniertagen tummelten sich etwa 450 Nachwuchskicker auf den Trainingsplätzen an der Paar.

Alle Jahrgänge von den G- bis D-Schülern waren beteiligt. Schon bei den G-Schülern sowie den F2- und E2-Mannschaften waren spannende Spiele zu beobachten. Während sowohl bei der G2 als auch bei der G3 am Ende der SC Hammerschmiede siegte, holte bei der F2 der FC Affing (im Siebenmeterschießen gegen die DJK Stotzard) und bei der E2 der SV Wulfertshausen (im Finale gegen den BC Aichach) den Titel. Bei den ganz Kleinen des Jahrgangs 2012 und jünger traten zwei Teams des SC Oberbernbach und der BC Aichach rotierend gegeneinander an. Bei ihrem ersten Turnierauftritt hatten die Bambini sichtlich Spaß. Die Ergebnisse standen dabei nicht im Vordergrund, zumal jeder Teilnehmer einen kleinen Siegerpokal mit nach Hause nehmen durfte.

Am zweiten Turniertag zeigten die Mannschaften der E1, F1 und die D-Junioren ihr Können. Bei der F1 setzte sich der TSV Haunstetten im Finale mit einem 2:0 über den BC Aichach durch. Bei der E1 machte der TSV Schwaben Augsburg das Rennen. Obwohl in der Vorrunde dem späteren Zweitplatzierten TSV Reichertshofen noch unterlegen, ging das Finale recht deutlich an die Augsburger.

Den Turnierabschluss bestritten die ältesten, die D-Junioren. Hier konnte sich der Münchner Club TSV Milbertshofen verdient durchsetzen, gefolgt vom TSV Merching und dem TSV Schwabmünchen. (zm)