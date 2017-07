2017-07-24 00:04:15.0

Mering auf Erfolgswelle

Fußball-Landesliga: Drittes Spiel, dritter Sieg

Es war kein großes Spiel, was die Mannen um Spielführer Stefan Wiedemann gestern Nachmittag zeigten, aber am Ende Stand hinten die Null und vorne drei weitere Punkte. Der SV Mering ist nach dem 1:0 gegen den SV Raisting Tabellenführer der Fußball-Landesliga. Sie machten alles richtig, hinten aus einer sicheren Abwehr heraus und nach vorne mit der einen oder anderen Chance zum Führungstreffer. Dennoch brauchte es lange Zeit, um zum ersehnten Abschluss zu kommen. Erst in der 73. Spielminute konnten die Meringer Anhänger nach dem Treffer von Markus Gärtner jubeln. Eingeleitet hatte den Angriff Maximilian Lutz mit einem langen Freistoß von der Mittellinie. Der Ball ging in einer Kombination weiter zu Gärtner, der ihn scharf ins linke Eck versenkte. Bilanz von Merings Coach Gerhard Kitzler: „Das war heute sicherlich kein gutes Spiel von uns. Festhalten möchte ich aber, dass noch vor einer Woche jeder gesagt hätte, wir sind Absteiger Nummer eins und heute sind wir ganz vorne mit dabei.“ (AN)

