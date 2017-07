2017-07-31 00:04:27.0

Mering eilt zum nächsten Sieg

Fußball-Landesliga: Harte Arbeit in Egg

Während der SV Mering an die Spitze der Fußball-Landesliga-Tabelle steigt, ist der SV Egg an der Günz in den Tabellenkeller gerutscht. Nach dem 2:3 gegen den MSV im eigenen Stadion haben die Allgäuer bislang erst einen Punkt in dieser Saison.

Dabei war den Fußballern aus Egg ein klasse Start gelungen. Manuel Schedel besorgte früh die Führung (3.). Sein Schuss aus 20 Metern ging vom Innenpfosten ins Tor. Das war eine Überraschung für die Gäste. Mering stand danach kompakt und versuchte es mit Kontern. Es war aber eine Standardsituation, die zum Ausgleich führte (16.). Nach einem Freistoß kam Markus Gärtner im Strafraum per Zufall an den Ball und hämmerte ihn aus sieben Metern in die Maschen. Merings 2:1-Führung 20 Minuten später entsprang einem direkten Freistoß – ebenfalls durch Gärtner.

Nach der Pause glich wiederum Schedel, der den Torwart überlupfte, aus (55.). Egg hatte weitere hochkarätige Chancen, ein Tor wurde nicht anerkannt. Nach einem Meringer Konter war es wieder Gärtner, der zum 3:2-Sieg für den Tabellenführer traf. (ltr/schr-)