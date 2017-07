2017-07-17 00:02:06.0

Mering siegt im Derby

Fußball-Landesliga:Neuzugänge gegen Stätzling gut drauf

So in etwa dürften sich die Verantwortlichen des SV Mering den Start in die Landesliga-Saison vorgestellt haben. Der MSV setzte sich im Derby gegen den FC Stätzling vor rund 250 Zuschauern mit 4:1 durch.

Schon zur Pause war dieses Spiel fast entschieden, denn es stand bereits 3:0. Die Meringer warteten mit drei Neuzugängen in der Startelf auf. Daniel Greimel, Fatih Cosar und Markus Gärtner zeigten, dass sie die erhofften Verstärkungen sein können. Cosar eröffnete den Torreigen und Gärtner stellte seine Torjägerqualitäten gleich mit zwei Toren unter Beweis. Der FC Stätzling eröffnete die Saison ganz ohne einen Neuzugang in der Startformation. Der MSV, bei dem Stefan Wiedemann in seiner neuen Rolle in der Viererkette zu überzeugen wusste, war über weite Strecken die tonangebende Mannschaft – ohne aber zunächst zu klaren Chancen zu kommen. Den Toren gingen jeweils Standards voraus. Beim 1:0 war es ein weiter Freistoß von Max Lutz, den Cosar mit dem Hinterkopf ins Netz beförderte. Das 3:0 unmittelbar vor der Pause war ein von Gärtner verwandelter Foulelfmeter. Und auch dem 2:0 von Lutz ging indirekt ein Freistoß voraus – allerdings setzte sich Julius Drevs dann sehenswert auf der linken Seite durch. Seinen präzisen Rückpass setzte Lutz gekonnt ins lange Eck.

Nach dem 1:3, das Maxi Heiss nach einem Abpraller in der 62. Minute erzielte, kamen die Gäste noch einmal auf und setzten die Meringer unter Druck. Doch die hielten dem Stätzlinger Ansturm stand und in der 87. Minute sorgte Markus Gärtner mit dem 4:1 für die Erlösung. Fatih Cosar hatte vorgelegt. (pkl)