2017-02-01 18:21:00.0

Leichtathletik Michael Harlacher gewinnt auch letzten Winterlauf

Der Läufer vom LC Aichach siegt bei der Serie des RC Pfeil Augsburg auch im fünften Wettkampf. Weitere Paarstädter landen auf den vorderen Plätzen. Von Horst Kramer

Auch im abschließenden Rennen der Winterlaufserie des RC Pfeil Augsburg gewann Michael Harlacher vom LC Aichach. Bei Sonnenschein und dennoch eiskalten Temperaturen führte die 7540-Meter-Strecke auf rutschigen Wegen der Wertach entlang. Der LCA-Vorzeigeläufer übernahm sofort die Führung, nur der Schrobenhauser Roland Rigotti blieb ihm halbwegs auf den Fersen. Harlacher traf nach 27:21 Minuten ein, Rigotti benötigte neun Sekunden mehr. Mit vier Siegen und einem zweiten Platz (als Streichresultat) gewann Harlacher zudem überlegen die Gesamtwertung vor Felix Luckner (LG Reischenau-Zusamtal) und Rigotti.

Auch Harlachers Mannschaftskollegen waren erfolgreich: Leni Bauer gewann die W70-Tageswertung in 44:54 Minuten sowie die Serienwertung. Herta Bergmann tat es ihr bei den W65-Damen in 38:42 Minuten gleich. Zudem wurde sie Tagesdritte und Gesamtzweite. Claudia Fischer holte sich in 48:43 Minuten ebenfalls den Tages- wie Serientitel, allerdings im W50-Feld. Die Gesamtserienkrone ging an die Lokalmatadorin Sabine Geißler.

Tagesschnellste ihrer Altersklassen waren Michael Bichlmeier (M45) in 31:20 Minuten und Gerhard Granvogl (M60) in 36:46 Minuten. Beide ergatterten zudem Seriensilber. Der LC Aichach stellte außerdem den Tagesfünften mit Georg Steinherr, der 28:14 Minuten unterwegs war, sowie den Neunten mit Andreas Kigele in 25:52 Minuten. Lauftreff-Teilnehmer Michael Haupt war als M45-Tagessiebter in 48:43 Minuten unterwegs.

Teamkollegin Resi Christl (LC Aichach) reiste am Wochenende dagegen einmal quer durch Oberbayern, um ein anspruchsvolles Crossrennen zu bestreiten. Ihr Ziel war die renommierte Geländelaufveranstaltung in Altötting. Dort bestritt die Aichacherin das 3400-Meter-Rennen und beendete es nach 18:41 Minuten. Sie gewann damit nicht nur die offizielle W65-Wertung, sondern auch die inoffizielle Schwabenkonkurrenz.

Letzteres war allerdings einfach, denn außer ihr hatte sich keine Teilnehmerin aus dem Lechland bis an den Inn aufgemacht. Christls abschließendes Urteil: „Eine sehr schöne Strecke und sehr sympathische Organisatoren.“