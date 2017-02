2017-02-01 10:00:00.0

Leichtathletik Michael Harlacher gewinnt in Gundelsdorf

Läufer des LC Aichach ist bei bestem Wetter Schnellster beim Wintercross. Teamkollege Andreas Kigel wird Dritter. Bei den Frauen sind neben Brigitte Fischer aus Handzell zwei Neuburgerinnen auf dem Podest.

Die Teilnehmer des 27. Gundelsdorfer Winterlaufes erwischten Bilderbuchwetter. Temperaturen um den Gefrierpunkt, strahlender Sonnenschein, griffiger knöcheltiefer Schnee und das Panorama des Ebenrieder Forstes.

Unter den 32 Startern waren auch drei Frauen. Da der Vorjahressieger Frank Schlecht krankheitsbedingt fehlte, war der Ausgang des Rennens völlig offen. Stark vertreten waren die Läufer des TSV Neuburg, die acht Teilnehmer ins 6800 Meter lange Rennen schickten sowie der SV Handzell, der mit sechs Athleten vertreten war. Und nach dem Startschuss in der Karitz setzten sich Michael Harlacher und Andreas Kigele vom LC Aichach sowie Roland Rigotti (TSV Neuburg) an die Spitze. Nach einer kleinen Schleife durch die Ortschaft ging es in den verschneiten Wald. Von nun an war Kräfte sparen angesagt, denn der Lauf sollte sich auf einer 800 Meter langen Steigung kurz vor dem Ziel entscheiden. Michael Harlacher ließ hier aber nichts mehr anbrennen und siegte in einer Zeit von 25:26 Minuten, für Rigotti wurden 26:04 Minuten gestoppt und für Kigele 26:05.

Bei den Frauen kam die Neuburgerin Tamara Schläfer nach 35:13 Minuten als Erste ins Ziel. Zweite wurde Brigitte Fischer (SV Handzell) mit 35:46 vor der Neuburgerin Sabrina Brand. Als mit dem 60-jährigen Franz Steichele (LG Zusam) auch der Letzte ins Ziel kam, ging es in die warme Wirtsstube „Zur Post“, wo Organisator Josef Mörtl zusammen mit Sissi Veith-Wiedemann, der Zweiten Bürgermeisterin der Marktgemeinde Pöttmes, die Siegerehrung abhielt.