2017-01-14 12:37:00.0

Handball Mit Schwung in die Rückrunde

Vor dem Rückrundenstart der Bezirksoberliga plagen den TSV Aichach nicht nur Personalsorgen. Die Vorbereitung war nicht optimal. Der Trainer wartet auf einen Anruf. Von Johann Eibl

Es geht nach der Winterpause wieder los für die Handballer des TSV Aichach. Am Samstag beginnt der sportliche Alltag 2017 mit einem Heimspiel ab 19.15 Uhr in der Bezirksoberliga gegen 1871 Augsburg. Zur Erinnerung: Beim Saisonstart teilten sich die beiden Teams mit einem 23:23 in der Fuggerstadt die Punkte.

Von einer so richtig „staden Zeit“ war für die Aichacher nicht die Rede, wenngleich das letzte Punktspiel fünf Wochen zurückliegt. Trainer Udo Mesch ließ in der Zwischenzeit kaum eine Übungseinheit ausfallen. Gestört hat ihn dabei die Hallensituation, denn in den Weihnachtsferien blieben die Räume neben dem Gymnasium geschlossen. Also wich die Mannschaft in die Grundschule Nord aus, wo ihr nur zwei Drittel der Halle zur Verfügung standen. „Das war nicht ideal“, sagt der Coach, „aber besser als gar nichts.“

ANZEIGE

Auf dem Wunschzettel von Udo Mesch steht in erster Linie die Weiterentwicklung des Teams. „Wenn wir unter die ersten vier kommen, wäre ich zufrieden.“ Derzeit nehmen seine Schützlinge Rang fünf ein und liegen damit unmittelbar vor dem ersten Gegner in diesem Jahr. Gerade in den vergangenen Tagen hat Mesch versucht, seine Truppe auf den Kontrahenten einzustimmen: „Ich bin kein Freund von Spielzügen.“ Ihm ist es wichtiger, dass die Handballer auf die jeweilige Situation richtig reagieren. Die Augsburger beendeten die Runde 2015/16 als Meister in der Bezirksliga mit 34:6 Punkte. Eine Etage höher mussten sie sich erst an die neue Umgebung gewöhnen. „Sie sind mühsam gestartet, dann immer besser geworden“, beschreibt Mesch deren Aufwärtstrend.

Hinter dem Einsatz von zwei Aichachern steht am Samstag ein Fragezeichen. Michael Kügle hat ebenso mit einer Grippe zu kämpfen wie Philipp Dachser. Dieser Rückraumakteur, dem man zutrauen kann, dass er zu einer echten Verstärkung wird, hat immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Noch ungünstiger sieht die Lage bei Benedikt Simmerl aus, der sich vor geraumer Zeit verletzt gemeldet hatte. Bislang hofft Udo Mesch vergebens darauf, dass der Keeper per Anruf seine Rückkehr ins Training ankündigt.

Frauen Auch für die Handballerinnen des TSV Aichach geht es wieder um Punkte in der Bezirksoberliga. Am Samstag ab 17.15 Uhr wollen sie im Heimspiel gegen den BHC Königsbrunn 09 ihre Position (zehn Punkte) ausbauen.