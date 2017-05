2017-05-27 16:29:00.0

Radsport Mit dem Rad durch den Landkreis-Norden

Bei der Rad-Tourenfahrt im Wittelsbacher Land erwartet der RSC Aichach rund 500 Teilnehmer. Von der sportlichen Trainingsfahrt bis zum gemütlichen Familienausflug ist alles möglich. Strecken könnten sich 2018 ändern. Von Sebastian Richly

Von Burgadelzhausen bis nach Reicherstein, von Schiltberg nach Allmering. Bei der Rad-Tourenfahrt im Wittelsbacher Land des RSC Aichach geht es am Sonntag zum vierten Mal kreuz und quer durch den Landkreis-Norden. Mit bis zu 500 Teilnehmern rechnet Reinhold Eigner, Vorsitzender des RSC, am Sonntag. Bislang haben sich rund 150 Fahrer angemeldet.

Die Teilnehmer kommen dabei nicht nur aus der Region, sondern aus ganz Südbayern. Die meisten davon wollen die schwierigste Route über 154 Kilometer in Angriff nehmen. „Das anspruchsvolle Fahren ist bei vielen gefragt“, so Eigner. Darunter werden auch wieder viele Vereinsfahrer sein. Allein der Veloclub Lechhausen hat sich mit 20 Fahrern angekündigt. Besonders die Anstiege zwischen Schiltberg und Aufhausen gegen Ende der Strecke sieht Eigner als Herausforderung: „Vielen Teams dient die Strecke als Trainingseinheit.“ Und dennoch muss nicht jeder eine derart lange Strecke Fahren. Bei der Radtourenfahrt ist von der gemütlichen Familientour über 32 Kilometer bis zur Strecke für Fortgeschrittene alles dabei. Fünf Strecken bietet das Team des RSC auch in diesem Jahr an. E-Bikes, Mountainbikes oder Rennräder sind nicht notwendig.

Rund 800 Routenpfeile und etliche Warn- und Verkehrsschilder haben die rund 60 Helfer im gesamten Landkreis-Norden aufgestellt, um den Teilnehmern die Orientierung zu erleichtern und für Sicherheit zu sorgen: „Es wird an gefährlichen Stellen auch Geschwindigkeitsbegrenzungen geben und natürlich wollen wir die Autofahrer auf den Radverkehr aufmerksam machen“, sagt Eigner, der fünf Stunden lang Schilder aufstellen wird.

Seit mehreren Jahren setzen die Veranstalter auf dieselben Routen. „Das Wittelsbacher Land ist ideal. Auf jeder Strecke geht es bergauf und bergab, das macht es sehr abwechslungsreich.“ Und dennoch überlegen Eigner und Co. für 2018 eine neue Streckenführung: „Das ist nur eine Überlegung. Denkbar wäre auch eine Ausweitung auf weitere Landkreise“, so der Vorsitzende. Auch eine Ausweitung auf den gesamten Landkreis Aichach-Friedberg hält er für möglich: „Wenn wir bis nach Mering fahren würden, könnten wir auch eine Route mit 200 Kilometern anbieten“, so der 53-jährige Oberwittelsbacher, der selbst gerne mit dem Rennrad im Landkreis unterwegs ist. Bei der Rad-Tourenfahrt geht es nicht um den sportlichen Wettbewerb: „Man kann es ganz langsam angehen. Es ist kein Rennen.“ Dennoch hat Eigner die Bewegung im Blick: „Wir wollen die Leute animieren, aufs Fahrrad zu steigen. Und vielleicht hat auch der ein oder andere Nachwuchsfahrer dann Lust, bei uns einzusteigen.“ So wie einst der Untergriesbacher Fabian Schormair. „Bei ihm hat es genauso begonnen“, erinnert sich Eigner an die Anfänge des heutigen Bundesligafahrers.

Wer dabei sein will, muss sich an die Regeln halten. Es gilt die Straßenverkehrordnung sowie das Rechtsfahrgebot. Musikhören und Telefonieren ist während der Fahrt verboten.