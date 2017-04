2017-04-08 00:06:59.0

Mitgliederzahl steigt in Motzenhofen

Versammlung: Tennisklub sucht Jugendbetreuer

Eine gute Nachricht hatte Schriftführer Michael Lidl vom TC Motzenhofen auf der Jahreshauptversammlung. Die Anzahl der Mitglieder stieg im Vorjahr um sieben. Mit intensiver Mitgliederwerbung etwa in Form von Schnuppertraining sei das möglich.

Sportwart Julian Juraske blickte auf das Sportjahr zurück. Die Männermannschaft musste aufgrund von Verletzungen den Abstieg in Kauf nehmen. Mit einem Trainingswochenende blickt man der kommenden Saison aber positiv entgegen. Die Frauen gehen weiterhin mit einer Vierermannschaft in der Kreisklasse 3 ins Rennen.

Auch Jugendleiter Michael Lidl ließ die Tennissaison Revue passieren. Zwölf Kinder nahmen am Training teil, und zwei Mannschaften gingen in der Punktrunde an den Start. Die Junioren holten die Meisterschaft und steigen in die Bezirksklasse II auf. Die Knaben konnten die Bezirksklasse I knapp halten. Die Teilnahme bei den Jugendkreis- sowie Vereinsmeisterschaften war rege. Für die Teams sucht der TC noch Betreuer. (AN)