2017-04-15 00:02:47.0

Fußball-A-Klasse Mühlhausen unter Druck

Schlusslicht mit zwei Heimspielen am Osterwochenende

Gerade gezogen wird am Wochenende in der A-Klasse Aichach die Tabelle, wenn das Doppelspielwochenende auf dem Programm steht. Spitzenreiter BC Aresing darf dabei zwei Mal ran.

Zunächst erwartet die Flicker-Elf am Samstag den Verfolger SV Hörzhausen, und am Ostermontag ist man auswärts bei den Sportfreunden Bachern. Die sind nach dem schwachen Start in die Frühjahrsserie auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht und müssen heute zunächst beim TSV Mühlhausen ran. Die Truppe um Spielertrainer Michael Geib ist nach der knappen 1:2-Pleite in Hörzhausen auf den letzten Platz abgerutscht. Nur ein Heimerfolg hilft der Geib-Truppe weiter. Mit den beiden Heimpartien gegen Bachern und am Montag gegen Ecknach hat man die Chance, sich vom Tabellenende zu entfernen. Einen Punkt mehr auf dem Konto hat der BC Adelzhausen II, der heute beim FC Laimering/Rieden ranmuss.

ANZEIGE

Dementsprechend kommt der Partie besondere Bedeutung zu. Mit der Verpflichtung von Thomas Nöbel hat der FC Laimering/Rieden sein Offensivproblem beheben können. Mit 4:1 wurde Bachern bezwungen, und am Vorsonntag gelang ein knapper 1:0-Erfolg in Weilach. Damit verschaffte sich Laimering etwas Luft im Keller und hat nun die Chance, sich noch weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen. Im Heimspiel gegen die Reservisten des Bezirksligisten BC Adelzhausen zählt nur ein Sieg, damit man den unmittelbaren Konkurrenten nicht näher kommen lässt.

Ähnlich verhält sich dies beim VfL Ecknach II, der zunächst bei den Sportfreunden Friedberg zu Gast ist. Die Friedberger Ostler haben nach der Winterpause auch noch nicht richtig Tritt gefasst. Zuletzt ließ man die Punkte beim 1:2 am Römerweg in Adelzhausen liegen. (r.r)