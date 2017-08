2017-08-12 12:19:00.0

Fußball-Kreisklasse Mühlried greift wieder an

SC-Stürmer Marco Rechenauer soll in Oberbernbach gleich zum Auftakt die Tormaschinerie anwerfen.

Vorbei ist die knapp zehnwöchige Punktspielpause in der Kreisklasse Aichach. Am Samstag startet um 15:30 Uhr mit der Partie zwischen dem SC Oberbernbach und Vizemeister SC Mühlried die neue Spielzeit. Am Sonntag finden dann die restlichen sechs Begegnungen statt. Bereits am Dienstag steht der zweite Spieltag auf dem Programm.

Mit Absteiger TSV Kühbach und Aufsteiger BC Aresing sind zwei neue Mannschaften dabei, nachdem Meister FC Gerolsbach und Absteiger SV Wulfertshausen die Liga verlassen haben. Harald Reisner, Abteilungsleiter beim SC Mühlried, spricht wieder von einer sehr interessanten Saison. „Wir schauen wieder, was machbar ist“, hat er den verpassten Aufstieg in der Relegation längst abgehackt. „Wir blicken positiv nach vorne.“ Die Vorbereitung verlief wechselhaft. Von Spielertrainer Plamen Nikolov ist Reisner sehr angetan. „Der kann die Mannschaft so richtig begeistern. Für uns ein Glücksgriff. „Er lebt den Fußball und hat die Mannschaft in der vergangenen Saison zu einer homogenen Truppe geformt.“ Dennoch sieht der SCM-Chef eine schwierige Saison auf sein Team zukommen: „Das wird nicht einfach, denn auch die Konkurrenten haben sich weiterentwickelt und verstärkt.“ Er sieht vor allem in Absteiger TSV Kühbach und dem TSV Friedberg die größten Konkurrenten um die Spitzenplätze. „Es ist in der Kreisklasse vieles möglich, denn grundsätzlich ist die Liga sehr ausgeglichen.“

Dass es möglichst schnell wieder an die Tabellenspitze geht, dafür soll beim SC Mühlried nicht zuletzt auch Top-Torjäger Marco Rechenauer sorgen. Der 27-Jährige hat mit seinem Torinstinkt maßgeblich zum Höhenflug der letzten Spielrunde beigetragen. In 21 Spielen erzielte er 32 Treffer – Ligaspitze. In der Relegation fehlte er gesperrt. „Klar sticht Marco heraus, aber er ist auch ein sehr guter Teamplayer, der die Mannschaft nach vorne puscht“, so Harald Reisner. Mit dem 35-jährigen Rainer Lohwasser steht ein weiterer Angreifer mit Torjäger-Qualitäten im Kader des Vizemeisters. Mit den Youngstern Sebastian Reiter und Max Felber sollen zwei Nachwuchsspieler ins Team integriert werden. „Wir setzen auf unseren Nachwuchs“ so Reisner, der sich auch freut, dass durch die Einführung der zweiten B-Klasse nun im Vorspiel künftig wieder die zweite Mannschaft vor Ort ist. (r.r)