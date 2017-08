2017-08-14 00:06:20.0

Fußball-BezirksligaII Müller lässt’s krachen

Adelzhauser Torjäger trifft gleich viermal beim 5:2-Sieg in Horgau

Horgau Große Erleichterung beim BC Adelzhausen: Nach zwei Unentschieden zum Saisonauftakt konnte er den ersten Sieg einfahren. Beim Aufsteiger FC Horgau legte der BCA durch eine bärenstarke erste Halbzeit den Grundstein zum 5:2-Erfolg und führte beim Seitenwechsel bereits mit 4:0. Nach der Pause wurde es kurze Zeit eng, als Horgau auf 2:4 verkürzte.

In Horgau brauchte der BCA nur einige Minuten, um ins Spiel zu kommen. Danach war man gerade defensiv sehr präsent und gewann durch die nötige Aggressivität die wichtigen Zweikämpfe. In die Karten spielte dem Gast nach zehn Minuten die Führung durch Torjäger Dominik Müller, der ein Geschenk des FC-Torwarts annahm. Nach 16 Minuten dann bereits das 2:0. Michael Albustin passte mustergültig auf Müller und der schob eiskalt ein. Der BCA gab danach den Ton an, das 3:0 folgte in der 36. Minute. Der agile Michael Leicht setzte Müller ins Szene und der traf aus spitzem Winkel – ein lupenreiner Hattrick das BCA-Stürmers. Nach einer Freistoßflanke von Müller traf Youngster Stefan Asam die Unterkante der Latte, von wo der Ball hinter der Linie aufsprang.

Nach dem Seitenwechsel kam Horgau mit einer anderen Körpersprache zurück, und mit dem 1:4 durch einen Kopfball von Simon Blochum witterte der Gastgeber Morgenluft. Als Pascal Beckert auf 2:4 verkürzte, weil BCA-Keeper Michael Fottner den Ball nach einem Freistoß nicht festhalten konnte, drohte die Partie noch mal spannend zu werden. Durch die Hereinnahmen von Martin Treffler und Krispin Kistler wurden die Gäste defensiv stabiler. Müller traf nach herrlicher Vorlage von Konstantin Miesl zum vierten Mal. (jüd)

BC Adelzhausen Fottner, Eggle, Postolica, Götz, Stöttner (75. Kistler), Asam (67. Treffler), Maurer, Schuch, Albustin, Leicht (80.Miesl), Müller.

Tore 0:1 Müller (9.), 0:2 Müller (15.), 0:3 Müller (36.), 0:4 Asam (40.), 1:4 Simon Blochum (54.), 2:4 Pascal Beckert ( 65.), 2:5 Müller (89.) – Zuschauer 200.