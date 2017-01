2017-01-29 11:41:00.0

Tischtennis Nachwuchs aus Kühbach und Aichach vorne

Beim Kreisranglistenturnier überzeugen die Jugendlichen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Es gibt gleich mehrere Podestplätze.

Zum ersten Tischtennis-Kreisranglistenturnier des Jahres trafen sich 82 Schüler und Jugendliche des Kreises Augsburg Nord in Biberbach. Dabei zeigte die der Nachwuchs vom TSV Kühbach und vom TSV Aichach starke Leistungen.

TSVKühbach Herausragend agierte Clara Birzl in der Altersklasse Schülerinnen C. Ohne Satzverlust gewann sie bei ihrem ersten Turnier auf Kreisebene gleich den Titel. Die Nachwuchshoffnung qualifizierte sich damit für das nordschwäbische Bezirksranglistenturnier in Thannhausen. Auch bei den Schülerinnen A (Jahrgänge 2003/04) gab es gute Ergebnisse für Kühbach. Jasmin Welzel (4:0 Siege), Jenny Donth (3:1) und Isabell Bergmüller (2:1) setzten sich in der Gruppenphase durch und qualifizierten sich für die Endrunde. In der Endabrechnung erreichte Jasmin Welzel hinter der Laura Wenzel (Herbertshofen) den zweiten Platz. Auf Rang drei landete Isabell Bergmüller. Jenny Donth wurde Fünfte, hatte aber die spätere Siegerin Laura Wenzel mit einer 2:0-Satzführung am Rande einer Niederlage. Am Ende hieß es 2:3.

Die Kühbacher Jungen schnitten nicht ganz so erfolgreich ab. Korbinian Schalter, Basti Theune, Sebastian Mayer, Benedikt Rinauer und Jakob Lechner konnten sich nicht für die Endrunde qualifizieren, sammelten aber in der Trostrunde Spielpraxis. Erwähnenswert dabei ist die Leistung von Basti Theune bei den Schülern B (Jahrgänge 2005/06), der unglücklich trotz drei Siegen und zwei Niederlagen in der Gruppenphase ausschied. In der Trostrunde gewann er dann alle weiteren Spiele und wurde Siebter.

TSV Aichach Bei den C Schülerinnen belegte Aichachs Pia Eidelsburger Platz drei. Teamkollegin Viktoria Haberer wurde Vierte. Bei den Schülern C sorgte Lucas Held für Aufsehen und sicherte sich den Turniersieg. Bei den B-Schülerinnen sammelte Paula Peter Turniererfahrungen während Vincent Haberer (Schüler B) sogar in die Endrunde kam. Bei den A-Schülerinnen überzeugten sowohl Julia Meßner, Annika Koppold und Tina Bscheider (Platz vier). Einen super Tag erwischte Rafael Konrad (Schüler A). In seinem ersten Jahr in der höheren Klasse wurde er Zweiter. Bei der weiblichen Jugend glänzte Alexandra Miesl. Sie holte sich gegen Jasmin Kandler (TSV Herbertshofen) den Sieg. Platz drei ging an Carina Ohnesorg (SV Adelsried). Den vierten Platz holte sich Aichachs Leonie Bergmüller in ihrem ersten Jugendjahr. (ttk und bdra)