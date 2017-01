2017-01-10 00:03:02.0

Schießen Nachwuchs begeistert in Reicherstein

Edelweiß-Schützen schwächeln beim Rundenwettkampf. Dafür gibt es Erfolge bei der Gaumeisterschaft zu feiern

Mit seiner Nachwuchsabteilung muss sich der Schützenverein Edelweiß Reicherstein aktuell keine Sorgen um die sportliche Zukunft machen. Auf der Jahreshauptversammlung am Dreikönigstag blickte die Vereinsführung auf 2016 zurück. Aktuell hat der Verein 121 Mitglieder, 30 waren zur Versammlung gekommen.

Vorsitzende Silvia Geiger erinnerte an das 100-Schuss-Turnier in Tandern, den Gutmann-Cup in Titting, sowie die Teilnahme an Lechrain- und Gemeindepokal. Auf gesellschaftlicher Seite pflegte man das Vereinsleben mit der Saisonabschlussfeier, dem Volksfestauftakt, einem Grillfest und der Weihnachtsfeier. Ein besonderes Lob erhielt die Jugendsparte für ihre tatkräftige Unterstützung. Deutlich umfangreicher geriet der Report von Sportleiter Alexius Bissinger. Von den zum Rundenwettkampf gemeldeten Teams gewann in der vergangenen Saison lediglich die zweite Luftgewehrmannschaft in der Gauoberliga C den Titel. Nach dem Aufstieg sieht es nun in der Gauoberliga B nicht so rosig aus: Mit 2:12 Punkten liegt man auf dem achten Platz. Die weiteren Teams konnten im Vorjahr ihre Klassen halten und bewegen im Mittelfeld ihrer Ligen. Beim Lechrainpokal holte sich die Luftgewehr-Mannschaft den Titel, während die Pistoleros den vorletzten Rang erreichten. Beim Gemeindepokal belegte man durchweg Plätze im Mittelfeld. 20 Schützen nahmen an den Gaumeisterschaften teil. Mit Markus Resch (Kleinkaliber liegend Herren und Zimmerstutzen), Johann Brummer (Luftpistole Herren), Daniel Knauer (Luftpistole Junioren) und Jakob Rott (Luftgewehr Schüler) gab es fünf Titel. Insgesamt qualifizierten sich sieben Aktive für die oberbayerischen Titelkämpfe.

Eine starke Leistung zeigte die Jugend beim Sommerbiathlon in Staudheim, wie Jugendleiterin Franziska Brummer berichtete. Im Einzel belegten Fabian Wünsch (2.), Daniel Sturm (3.) und Moritz Bissinger (6.) vordere Plätze beim Lichtgewehr und gewannen auch die Mannschaftswertung. (wag-)