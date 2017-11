2017-11-24 00:01:39.0

Tischtennis Nachwuchs spielt an der Platte groß auf

Spieler des TSV Aichach zeigen beim Bezirkswettbewerb ihr Können

Gleich fünf Nachwuchstischtennisspieler des TSV Aichach waren bei den Bezirksmeisterschaften in Buttenwiesen vertreten. Die Schützlinge der Trainer Karin Haberer, Sandra Brugger und Matthias Löw zeigten starke Leistungen.

Tina Bscheider kam in der Vorrunde in die stärkste Gruppe und hatte keine Chance auf ein Weiterkommen. Umso erfreulicher, dass es Viktoria Haberer, Alexandra Miesl, Lucas Held und Daniel Konrad in die K.o.-Runde schafften. Für Haberer war dann Endstation, da sie an der späteren Bezirksmeisterin Patrizia Pietzsch scheiterte. Dies jedoch mit guten Ballwechseln und am Ende mit einem verdienten fünften Platz. Ebenfalls unglücklich scheiterte Alexandra Miesl an Nicole Bissinger (FC Mertingen). Im Doppel konnte sie jedoch mit Partnerin Jasmin Kandler (TSV Herbertshofen) ins Finale einziehen. Dort unterlagen die beiden dem Landesliga-Doppel Schatz/Tjarks hauchdünn in fünf Sätzen.

Sehr stark spielte auch Daniel Konrad, der bereits in der Gruppenphase für Furore sorgte und sich gegen starke Konkurrenz durchsetzte. In der K.o.-Runde scheiterte er knapp gegen Nico Holzheu aus Baisweil-Lauchdorf. Mehr als überragend spielte Lucas Held in seiner Altersklasse. So konnte er sich bis ins Halbfinale durchkämpfen. Dort scheiterte er dann am späteren Bezirksmeister André Thibau vom TTC Langweid. Platz drei ist aber für den Jüngsten dennoch eine sehr starke Leistung. (bdra)