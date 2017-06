2017-06-03 00:04:08.0

Jugendfußball Nachwuchskicker zeigen ihr Können

Beim Vatertagsturnier des TSV Dasing mit über 50 Mannschaften dominiert die E1 des FC Augsburg. Auch die Teams aus dem Wittelsbacher Land schlagen sich durchaus gut. Bei den Bambini siegt der SV Ottmaring

Es sind die Fußballveranstaltungen, die einen Verein ganz eng zusammenwachsen lassen. Beim traditionellen Vatertagsturnier des TSV Dasing waren über 50 Nachwuchsmannschaften am Start. 24 Teams spielten am Vormittag (wir berichteten) – die E-Junioren sowie die Bambini waren dann am Nachmittag gefordert.

Beim E1-Junioren-Turnier zeigte der Nachwuchs des Bundesligisten FC Augsburg sein Können. Mit einem 1:0-Sieg über den SV Wulfertshausen gelang zunächst ein hauchdünner Erfolg. Gegen den TSV Neusäß trennte man sich mit 1:1. Dann aber nahmen Maurice Merkl, Jo Ben Baumann, Mattis Junker, Finn Rahmeier, Deji-Leo Wu, Jonas Ruf, Lasse Junker, Samuel Althaus, Maximilian Neuburger und Louis Stegmüller Fahrt auf. Der SV Mering wurde mit 4:0 bezwungen. Danach landete der FCA hohe Siege gegen den TSV Friedberg (6:0) und Dasing (7:0). In der Gruppe B lieferte der SC Fürstenfeldbruck eine starke Vorstellung ab. Drei Siege über die DJK Lechhausen (3:0), Gersthofen (2:1) und den TSV Landsberg (2:0) genügten zum Gruppensieg. Lediglich gegen den TSV Haunstetten musste man sich mit 0:1 beugen. Im Halbfinale unterlag Haunstetten dann deutlich mit 0:6 dem Favoriten FC Augsburg und der SC Fürstenfeldbruck schaffte den Sprung ins Finale mit einem 3:1-Sieg über den TSV Neusäß. Im Finale führte zunächst der SC Fürstenfeldbruck, ehe die Augsburger die Partie in einen 3:1-Finalsieg umwandelten.

Bei den E2-Junioren war der TSV Haunstetten nicht zu bremsen. Im Finale feierte man einen knappen 2:1-Erfolg über den SV Hammerschmiede. Titelverteidiger Wulfertshausen scheiterte im Halbfinale nach Acht-Meterschießen mit 4:5. Im kleinen Finale zeigten die Orangen dann ihre Qualität mit einem 4:0-Erfolg über den SV Mering. Die Mädchen von Schwaben Augsburg belegten den Platz sechs.

Mit fünf Siegen holten sich die Bambini des SV Ottmaring um Nils Kreisel, Damian Galun, Honah Ende, Khaled Torabe, Benjamin Loibl, Leonhardt Kiemer, Filip Jetter, Xaver Keßler, Tim Grosse-Loscher und Luca Hunner den Turniersieg. Zum Auftakt bezwang der SVO den TSV Dasing mit 3:0. Danach wurde der TSV Neusäß mit 3:0 bezwungen und die SG Eurasburg/Rinnenthal mit 2:0. Den vierten Sieg holte der Turniersieger gegen den SV Obergriesbach (6:0) und beim letzten Auftritt gab es ein 2:1 gegen den zweitplatzierten SV Hammerschmiede. Dritter wurde der TSV Neusäß. (r.r)