Handball Nächster Härtetest für Aichach

TSV-Männer erwarten mit dem TSV Haunstetten II die Nummer eins in der Bezirksoberliga und die Landesliga-Frauen empfangen den TV Gundelfingen. Von Johann Eibl

Zuerst die Frauen um 17.15 Uhr und genau zwei Stunden später die Männer: So laufen seit Jahr und Tag Doppelspieltage zu Hause bei den Handballern des TSV Aichach ab. Diesmal weicht man von diesem Zeitschema ab. Die Frauen legen in der Halle am Gymnasium gegen den TV Gundelfingen in der Landesliga Süd bereits um 16 Uhr los und zwei Stunden später erwarten die Männer in der Bezirksoberliga Spitzenreiter TSV Haunstetten II. Die Erklärung dafür: Abends findet in der TSV-Turnhalle der Ball des Sports mit der Ehrung der Sportler des Jahres 2017 in Aichach statt.

Wie stark die Spitze in der BOL ist, das weiß man in Aichach spätestens seit dem Gastspiel des TSV Schwabmünchen am 20. Januar. Nun stellt sich der nächste „Riese“ vor, das Team Zwei des TSV Haunstetten. Die Reserve des Bayernligisten wies vor einer Woche erst einen einzigen Minuspunkt auf, doch dann kamen zwei weitere dazu, weil die Heimpartie gegen den TSV Bobingen überraschend mit 23:24 verloren ging. Der Aichacher Trainer Manfred Szierbeck war vor Ort: „Das war nicht mehr das Haunstetten, wie wir es von der Vorrunde her kennen.“

Dass sein Team nun einen angeschlagenen Rivalen zu erwarten hat, glaubt er nicht: „Ich schätze, nach dieser Niederlage werden sie alles daran setzen, sie auszubügeln.“ Der Druck liegt diesmal eindeutig aufseiten der Gäste, die Gefahr laufen, im Rennen um die Landesliga gegenüber Schwabmünchen das Nachsehen zu haben. „Das könnte ein Vorteil für uns sein“, spekuliert Szierbeck, der nicht ausschließen will, dass die Nummer eins ein wenig verunsichert auftritt. Die Aichacher Handballer waren zuletzt spielfrei, daher konnten sie es sich auch erlauben, am Donnerstag vergangener Woche einen kurzen Ausflug in die Berge zu unternehmen, wo sich ein Großteil der Mannschaft als Rodler versuchte. Szierbeck sah den Abstecher positiv: „Wir haben eine gute Zeit gehabt, das war gut für den Teamgeist.“ Den wird man nicht zuletzt am Samstag gegen Haunstetten brauchen. Armin Maus wird in dieser Saison kein Kandidat mehr sein für die BOL. Er besucht gerade eine Technikerschule, hat daher keine Zeit zum Trainieren und wird vorerst nur in der Zweiten mitwirken, nachdem seine Verletzung ausgeheilt ist. Timo Stubner hat diesmal Zeit für den Sport. Olli Huber läuft zur Zeit unrund aufgrund von Kniebeschwerden, die aus der Partie gegen Schwabmünchen herrühren. Und Sebastian Lenz plagt sich mit einem dicken Knöchel rum.

Die Handballerinnen aus Gundelfingen kommen angeschlagen nach Aichach. Zuletzt unterlagen sie in drei Heimspielen in Folge und rangieren nun unmittelbar vor dem TSV-Team, das sich durchaus Chancen ausrechnen kann, diesen Rivalen in der Tabelle noch zu überholen. „Das ist ein Gegner in direkter Nähe, da spielen wir um den Sieg“, sagt Aichachs Trainer Martin Fischer und fügt hinzu: „So selbstbewusst sind wir.“ Vor vier Monaten hätte er an dieser Stelle eher davon gesprochen, man wolle in Richtung Erfolg schnuppern. Aber die Entwicklung im Team lässt ihn nun mutiger formulieren.

Landesliga-Frauen: Eine Position ist noch offen

Das liegt auch daran, dass die personelle Lage kaum eine Klage erlaubt. Annabel Weiß steht wieder zur Verfügung, sodass der Kader mit einer Ausnahme komplett sein sollte. Unklar erscheint noch, wer als Vertreterin von Torfrau Silke Arnold bereitsteht. Den Part wird möglicherweise wieder Vildan Acar übernehmen, die noch der A-Jugend angehört. Dass es sich in diesem Fall um einen Sprung ins kalte Wasser handelt, will Fischer nicht in Abrede stellen: „Aber da hat man oft die besten Möglichkeiten.“ Nadja Ammalou, eigentlich als Nummer zwei vorgesehen, kann nach einer Verletzung, die sie sich vor Wochen beim Aufwärmen zuzog, erst jetzt die ersten Schritte im Training machen.

Über den Gegner vom Samstag sagt Martin Fischer: „Die Gundelfingerinnen haben insgesamt knappe Ergebnisse erzielt.“ Von daher wäre es wirklich keine Überraschung, wenn es auch diesmal eng zugehen würde.