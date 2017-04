2017-04-12 00:02:40.0

Nervenstark

Luftgewehrschütze Tobias Kein

Nicht zu stoppen war im März Luftgewehrschütze Tobias Kein von Gemütlichkeit Todtenweis. In der Gauoberliga A war er vier Rundenwettkämpfe in Folge bester Schütze der Liga. Mit 393 Ringen stellte er auch den Einzelrekord auf und wurde mit einem Schnitt von durchschnittlich 387,3 Ringen Bestschütze. Am Ende führte er seine Mannschaft fast noch zur Meisterschaft. „Ich habe fleißig trainiert und jetzt zum Schluss lief es wirklich gut“, sagt der 23-jährige Zerspanungsmechaniker, der seit 2005 mit dem Luftgewehr schießt. Doch auch mit der Armbrust ist Kein erfolgreich. Im März nahm er an den Bezirksmeisterschaften teil und darf sich Hoffnungen auf eine Teilnahme an der bayerischen Meisterschaft machen. Über die Nominierung freut er sich sehr: „Das ist richtig cool.“