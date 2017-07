2017-07-19 00:04:48.0

Nervenstark

FußballerMario Lasnig

Was für ein Juni für Mario Lasnig! Dieser Monat im Jahr 2017 wird für den 19-jährigen Fußballer des VfL Ecknach schwer zu toppen sein. Mit den A-Junioren ist der offensive Mittelfeldspieler Meister in der Kreisklasse geworden und mit dem Männerteam feierte er den Aufstieg in die Bezirksliga. In der Vorrunde war er für die Junioren am Ball und in der Rückrunde vor allem beim Kreisliga-Meister. Gut, dass der Elfmeterkönig auch im Juni in Gundelsdorf (Markt Pöttmes) ausgeschossen worden ist. Er verwandelte nervenstark vom Punkt und setzte sich gegen über 100 andere Elfmeterschützen durch. Das gleiche Turnier hat er übrigens schon mal als Zwölfjähriger (!) gewonnen. Das Turnierpublikum stand damals Kopf: „Das liegt in der Familie“, sagt Mario locker. Auch Vater Frank hat dort schon mal gewonnen. Wie heißt es doch so schön: Wenn’s läuft, dann läuft’s. Ach ja, im Juni hat Mario Lasnig sein Abitur gemacht.