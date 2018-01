2018-01-03 17:53:00.0

Taekwondo Neue Gürtel für Aichacher Kämpfer

Laurina Schön, Lena Mayr und Luca Ulber sind bei Schwarzgurtprüfung erfolgreich.

82 Taekwondoka nahmen in Erlangen bei der bayernweit ausgeschriebenen Schwarzgurtprüfung zum 1., 2., 3. oder 4. Dan teil. Mit Laurina Schön, Lena Mayr und Luca Ulber waren auch drei Sportler des Aichacher Taekwondo Studios (ATS) angereist. Während Laurina Schön ihren ersten Meistergrad im Taekwondo schon im Jahr 2015 erworben hatte und deshalb bereits den zweiten Meistergrad anstrebte, traten Lena Mayr und Luca Ulber zum ersten DAN an.

So begannen die beiden Aichacherinnen fast zeitgleich mit der Präsentation ihres Vorprogrammes an Poomsae, dem Technikkampf gegen einen oder mehrere imaginäre Gegner. Jeder Prüfling trug dazu eine selbst gewählte Form des bisherigen Könnens fliesend dynamisch vor. Im Anschluss muss dann eine vom Prüfungsvorsitzenden vorgegebene Form gelaufen werden. Nach diesem Vorprogramm war dann die Darstellung der neuen Prüfungsform an der Reihe. Trotz der Anspannung, die immer bei der Präsentation der ersten Disziplin mitschwingt, gelang beiden eine beeindruckende Leistungsdarstellung. Mit etwas zeitlichem Abstand demonstrierte Luca Ulber als Letzter des Aichacher Trios nicht nur einen flüssigen und sehr endpunktbezogenen Vortrag, sondern seine Einzeltechniken waren so zusammengesetzt, dass der Kampf gegen mehrere unsichtbare Gegner zu spüren war.

Bei der nächsten Disziplin, dem Ein-Schritt-Kampf, geht es nicht ohne Partner. An fest vorgegebenen Faust- und Fußangriffen werden saubere und effektive Verteidigungstechniken ausgeführt, die so zum Partner demonstriert werden sollen, dass der Abstand zum Körper nicht mehr zu sehen ist. Alle drei Sportler des ATS demonstrierten viele gesprungene Techniken, deren Abstand zum Angreifer sehr gering war.

Nach einer kurzen Pause war nun der Zweikampf mitsamt den Zweikampfübungen als dritter Prüfungsteil, an der Reihe. Hier zeigten alle drei Aichacher, dass sie den Angriffen gut ausweichen und gezielt kontern konnten. Auch der anschließende Freikampf zeugte von der Umsetzung durchdachter Ausweichbewegungen, die gut mit zwei beziehungsweise drei Kontertechniken kombiniert wurden. Am schwierigsten hatte es Lena Mayr, die sich durch eine wild, aber planlos agierende Gegnerin nicht aus der Ruhe bringen ließ und schließlich einen der Angriffe mit einem Kopftreffer parierte.

Bei der Selbstverteidigung sollte einerseits der Verteidiger aus der langen, mittleren und kurzen Distanz dynamisch angegriffen werden und andererseits der Angreifer durch verschiedenste Ausweich- und Verteidigungstechniken außer Gefecht gesetzt werden. Durch die intensive Vorbereitung meisterten Laurina Schön und Luca Ulber auch diesen Teil. Lena Mayr zu den oben genannten Angriffen auch noch Stock- und Messerangriffe ausführen und dann zeigen, wie und mit welchen Abwehrtechniken sie auf diese Angriffssituationen reagiert, was ihr trotz aller Aggressivität sehr gut gelang.

Den Schluss der Prüfung bildete nun der Bruchtest, bei dem drei Bretter gebrochen werden mussten, zwei davon in Kombination und eines im Sprung. Am Ende bekamen alle drei Aichacher ihre neuen Gürtel. (AN)