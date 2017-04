2017-03-29 10:27:00.0

Tennis Neue Regeln: Das sagen Tennisspieler im Kreis

Neue Punktevergabe, flexible Altersklassen – ab dieser Saison gibt es im bayerischen Tennisverband Änderungen. So sehen es die einheimischen Cracks. Von Sebastian Richly und Peter Kleist

Noch sind die Netze abgehängt: Auf den Tennisplätzen im Freien geht es aber bald schon wieder los. In den Vereinsstuben diskutieren die Vorsitzenden, Spieler und Trainer bereits intensiv über das, was der bayerische Tennisverband für das neue Jahr beschlossen hat: Ab der kommenden Saison dürfen Spieler eines Klubs unbegrenzt in zwei Altersklassen eingesetzt werden. Bezüglich der Wertung der Einzel- und Doppelspiele im Mannschaftswettkampf hat der Verbandstag mit großer Mehrheit eine bis vor zwei Jahren gebräuchliche Regelung wieder eingeführt: Jede Mannschaft erhält für einen Sieg pro Einzel und Doppel wieder je einen Punkt. Bis dato gab es für Siege im Einzel zwei Punkte, im Doppel drei.

Diese Regeländerungen haben auch Konsequenzen für die Tennisvereine im Wittelsbacher Land. Wir wollten wissen, was die hiesigen Tenniscracks von den Neuerungen halten.

ChristianGrimm (Vorsitzender TC Dasing) „Die neue Regelung bringt den Kleineren sicher was. Wir werden davon profitieren, weil wir dadurch in der Sommersaison wieder eine erste Herrenmannschaft stellen können. Wir haben vier gute Jugendliche, die nun sowohl in der Jugend als auch bei den Herren spielen können, ohne sich festzuspielen. Sonst hätte die Gefahr bestanden, dass die wieder gehen, wenn sie nicht spielen könnten. Großvereine tun sich noch leichter, die können nun ja fast immer ihre besten Mannschaften aufbieten. Das ist schon ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Die Rückkehr zur alten Zählweise finde ich persönlich sehr schade. Unsere erste Frauen-Mannschaft hat letztes Jahr von ihrer Doppelstärke profitiert und zweimal ein 1:5 (2:10) nach den Einzeln mit drei Doppelsiegen gedreht und ist dadurch aufgestiegen. Nach der ursprünglichen Zählweise hätten sie den Aufstieg in die Bezirksklasse I nicht geschafft. Die Doppel werden meines Erachtens so wieder etwas entwertet.“

MichaelLind (Vorsitzender TC Obergriesbach): „Früher war es auch schon so, dass Doppel und Einzel gleichwertig waren. Es ist also die Rückkehr zur alten Zählweise, die ich für vernünftig halte. Ursprünglich sollte durch die Regeländerung verhindert werden, dass Doppel abgeschenkt werden. Allerdings habe ich noch nie erlebt, dass bei uns oder in vergleichbaren Spielklassen so etwas passiert wäre. Mit der Rückkehr zum alten Punktesystem wird es wieder attraktiver für die Zuschauer, da jede Partie wichtig ist. Die Doppel werden etwas abgeschwächt, dafür kommt es noch mehr auf die Einzel an. Vorher hätte man alle Einzel gewinnen können, um am Ende doch als Verlierer vom Feld zu gehen. Auch die durchlässigere Regelung bezüglich der Altersklassen ist für einen kleinen Verein wie den TC Obergriesbach positiv. Wir haben ohnehin genügend Probleme, unsere Mannschaften aufzustellen. Und wenn wir ein Match wegen Spielermangels absagen müssen, gibt es eine Strafe. Wir haben eine Frauen- und eine Frauen-50-Mannschaft. Früher hätte sich eine Spielerin nach zwei Einsätzen festgespielt und wäre dann für andere Teams nicht mehr infrage gekommen. Das ist jetzt zum Glück anders, wir können uns so flexibler aufstellen. Wir haben dann mehr Luft, gerade was den Bereich von Frauen zwischen 30 und 50 Jahren betrifft. Eine Wettbewerbsverzerrung sehe ich eher weniger, da alle Vereine flexibler sind. Auf unserer Jahreshauptversammlung kamen die Regeländerungen sehr gut an.“

MarinaMörmann (Sportwartin Frauen TSV Pöttmes): „Mit der neuen Punktvergabe kehren wir wieder zur Basis zurück. Die vorherige Zählweise war schon etwas irritierend. Ich bin 33 Jahre alt und spiele seit meinem sechsten Lebensjahr Tennis – mit den hohen Wertungen kam ich mir manchmal vor wie beim Tischtennis. Jetzt ist es wieder ganz einfach. Der Sieger bekommt einen Punkt, und welches Team am Ende mehr Siege hat, gewinnt. So ist jedes Spiel gleich viel wert und es geht gerechter zu. Abgeschenkte Doppel habe ich übrigens noch nie erlebt, außer wenn das Wetter schlecht wurde und das Match ohnehin entschieden war.

Dass die Spieler jetzt in mehreren Teams eingesetzt werden können, sehe ich für unsere Frauen sehr positiv. Durch berufliche und private Verpflichtungen gibt es vor allem im Alter zwischen 30 und 50 Jahren weniger Tennisspielerinnen. Wir haben zwei Frauenteams und durch die neue Regelung können wir Ausfälle leichter kompensieren. Auch den Nachwuchsspielern kommt das entgegen. Jugendliche können dann je nach Leistungsstand zwischen den Teams wechseln und so wichtige Erfahrungen sammeln.“