2017-04-29 00:04:28.0

Neuer Anlauf am Montag

Fußball-Landesliga I:Termin für Aindling

Beim TSV Aindling vertraut man den Wetterprognosen, die für das Wochenende eine markante Besserung versprechen. Bei steigenden Temperaturen könnte der Platz am Montag, 1. Mai, durchaus wieder bespielbar sein. Am Donnerstag war wie berichtet das Landesligaspiel gegen Türkspor Augsburg, das für den gestrigen Freitag vorgesehen war, nach den lang anhaltenden Regenfällen abgesagt worden. Nun steht der neue Termin fest: Montag um 17 Uhr.

Diese schnelle Reaktion ist durchaus im Sinne von Roland Bahl, dem Trainer, der sich in der kommenden Woche auf einer Trainerfortbildung befindet und daher bei einem Spiel am Dienstag oder Mittwoch nicht zur Verfügung gestanden wäre: „Ich bin schon gerne bei der Mannschaft.“ Weiter merkte er an: „Wir hätten auch gerne heute gespielt“, meinte er am Freitag. Aber der Boden sei eben zu sehr aufgeweicht gewesen. „Wir wollen ein gutes Gesicht zeigen gegen die Mannschaft der Stunde. Vielleicht tun uns die zwei Tage Pause auch gut, dass wir die notwendigen Kräfte haben.“

Patrick Modes kann das Team der Hausherren wieder als Kapitän auf den Platz führen, der Pferdekuss, den er sich am Dienstagabend in Ichenhausen zugezogen hatte, erwies sich als weniger schlimm. Daniel Ritzer beklagt Adduktorenprobleme, sein Einsatz ist daher fraglich. Fehlen wird gegen Türkspor Rene Heugel, der schon vor längerer Zeit für dieses Wochenende einen Kurzurlaub geplant hatte. „Da kann man ihm keinen Vorwurf machen“, sagt der Coach über den Stürmer, der usprünglich davon ausgehen durfte, dass er sich eine Auszeit gönnen könnte, ohne in einem Spiel zu fehlen. (jeb)