2017-02-02 18:03:00.0

Schießen Neues bei den Schützen in Pöttmes-Neuburg

Bei der Generalversammlung geht es um Beitragserhöhungen und Waffenscheine. Außerdem wollen die Verantwortlichen im Gau die Auflage-Schützen stärken. Von Gudrun Parente

Zahlreiche Vertreter von insgesamt 39 Schützenvereinen wurden vom Zweiten Gauschützenmeister Markus Mayr bei der Jahresversammlung des Gaues Pöttmes-Neuburg in Pöttmes begrüßt.

In seinem Tätigkeitsbericht präsentierte der erste Gauschützenmeister Alois Helfer Informationen vom Bezirksschützentag und der Delegiertenversammlung. Besonders die beschlossene Beitragserhöhung erklärte er – vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionen in Hochbrück und die Erhöhung seitens des DSB – für gerechtfertigt. Weiterhin konnten neue elektronische Stände in Grimolzhausen und Burgheim in Betrieb genommen werden. Die Einhaltung des Waffenrechts sowie die rechtzeitige Beantragung der Ausnahmegenehmigung für „Unter Zwölfjährige“ und die Einsicht des Führungszeugnisses für neue Mitglieder der Vereinsvorstände seien essenziell und unbedingt einzuhalten.

Gausportleiter Wolfgang Lang ließ das vergangene Sportjahr Revue passieren. Auch Damenleiterin Renate Glas berichtete von den ausgetragenen Wettbewerben und Ergebnissen. Nach den Ausführungen der Referenten wurden noch vier Ehrungen an verdiente Personen für ihren langjährigen Einsatz vergeben.

Mit der Verdienstnadel des Bezirks Oberbayern wurde Johann Wiest geehrt. Die Silberbrosche des Bezirks Oberbayern erhielt Helga Birkner. Die kleine Ehrennadel in Gold des BSSB wurde an Gudrun Parente verliehen. Und Bürgermeister Franz Schindele erhielt das große Gauehrenzeichen. Anschließend wurden Manfred Mayr, Josef Beck, Albert Kranz und Michael Weinert für ihre Verdienste zu Gauehrenmitgliedern ernannt.

Werner Engelhardt (Auerhahn-Schützen Walda) ist zum neuen Referenten für Auflageschießen gewählt worden. Dies richtet sich speziell an die ältere Schützengeneration. Ein Schnupperschießen ist als erste größere Aktion geplant, um die Disziplin zu etablieren.