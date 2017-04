2017-04-12 17:40:41.0

Reitsport Nicht mehr ganz so hoch hinaus

Die Pöttmeser Pferdetage finden künftig nur noch im Frühjahr statt. Warum Familie Schuster das Programm auf Gut Sedlbrunn zurückfährt und was das für Folgen hat. Von Sebastian Richly

Klein aber fein – so könnte man das Programm vom Gut Sedlbrunn in diesem Jahr bezeichnen. Denn die Pöttmeser Pferdetage finden 2017 nur noch im Frühjahr statt. Das Herbstturnier gibt es erstmals nicht mehr. An Ostern (von Samstag bis Montag) steigt das erste Turnierwochenende.

Für Mitorganisator Johann Schuster hat dieser Schritt mehrere Gründe: „Der Aufwand für die ehrenamtlichen Helfer wurde in den vergangenen Jahren immer größer. Wir haben gemeinsam entschieden, dass es sich dann einfach nicht mehr lohnt.“ Hinzu kommen die Vorfälle im vergangenen Herbst. In mehrere Wohnwägen wurde beim jüngsten Turnier eingebrochen und auch sonst waren Diebe unterwegs. „Ich war echt geschockt. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb und plötzlich war die organisierte Kriminalität in Pöttmes vor Ort. Das hat sicher auch eine Rolle bei der Entscheidung gespielt.“

Bei den beiden Reitsport-Veranstaltungen auf Gut Sedlbrunn handelt es sich künftig auch nicht mehr um internationale, sondern nationale Turniere: „Dieser Status hat es für uns in den vergangenen Jahren immer komplizierter gemacht. Das System ist einfach nicht richtig. Wir haben die Arbeit und das Risiko und deshalb gehen wir jetzt diesen Schritt, ähnlich wie andere Turnierveranstalter.“ Der Begeisterung für das Reitturnier hat das aber keinen Abbruch getan. Laut Schuster haben sich allein für das Osterwochenende rund 1600 Starter angemeldet. Für das zweite Turnierwochenende, das vom 29. April bis 1. Mai stattfindet, haben sich sogar mehr als 1800 Reiter angekündigt. Während an Ostern auch die Ponyprüfungen stattfinden, erhöht sich der Schwierigkeitsgrad am zweiten Wochenende mit dem Highlight-Springen der Klasse S** mit Stechen.

An diesem Wochenende steht vor allem die Springprüfung der Klasse S* am Montag um 15 Uhr (siehe Infokasten) im Mittelpunkt. „Ich freue mich am meisten auf die Pferde. Jedes Tier hat seine Eigenheiten und es ist sehr interessant, das zu beobachten“, erklärt Schuster. Der Vorteil: Bereits am Karfreitag waren alle Vorbereitungen getroffen und die reitsportverrückte Familie konnte beruhigt den Profis beim Warmmachen zusehen. Mit dabei ist in diesem Jahr auch wieder Lokalmatador Patrick Afflerbach. Auch an den Start gehen Schusters Kinder Sophie, Johannes und Marie. Dass es in Zukunft irgendwann wieder internationale Turniere in Pöttmes geben wird, schließt Schuster aber nicht aus: „Wir schauen, was passiert. Vielleicht ändern sich ja die Voraussetzungen wieder. Man weiß ja nie.“

Der Zeitplan

Samstag, 15. April

8 Uhr Springpferdeprüfung Klasse A**

9.15 Uhr Stilspringprüfung Kl. A**

10.15 Uhr Stilspringprüfung Kl. A**

11.45 Uhr Springpferdeprüfung Kl. A**

13.15 Uhr Zwei-Phasen-Springen

14 Uhr Pony Stilspringprüfung Kl. A*

14.45 Uhr Springprüfung Kl. L

17 Uhr Springprüfung Kl. M*

Sonntag, 16. April

8.30 Uhr Springpferdeprüfung Kl. A**

9 Uhr Stilspringen m. erl. Zeit (E)

10 Uhr Pony-Springprüfung Kl. A (Stechen)

10 Uhr Springpferdeprüfung Kl. L

11 Uhr Springprüfung Kl. A* (Idealzeit)

12 Uhr Punktespringprüfung Kl. M*

13.30 Uhr Punktespringprüfung Kl. M*

13.30 Uhr Stilspringprüfung Kl. L

14.30 Uhr Stilspringprüfung Kl. L

15.30 Uhr Springprüfung Kl. M**

15.30 Uhr Springprüfung Kl. L

Montag, 17. April

8.30 Uhr Pony-Springprüfung

9.15 Uhr Springpferdeprüfung Kl. L

10 Uhr Zwei-Phasen-Springen Kl. A*

10.45 Uhr Springprüfung Kl. M* (Stechen)

12 Uhr Standard-Springen (Stechen)

13 Uhr Springprüfung Kl. L mit SR

14 Uhr Pony Springprüfung Kl.L

15 Uhr Springprüfung Kl. S* mit Stechen