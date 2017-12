2017-12-15 00:03:58.0

Niederlagen für die BCA-Teams

Schach: Dritte tanztaber aus der Reihe

Die Schachspieler des BC Aichach kamen mit Niederlagen von ihren Auswärtsspielen zurück, nur das Team Aichach III glänzte. Mehrere Stammspieler mussten in den drei Mannschaften ersetzt werden. Einen schlimmen Tag erwischte Aichach I in Krumbach. Gegen den SK, der 2016 noch zwei Klassen höher spielte, verlor man mit 1:7 und ist weiter abgeschlagen am Tabellenende der Schwabenliga I. Aichach III gewann zu Hause gegen den Tabellenzweiten der Kreisklasse A, Gersthofen II, überraschend hoch mit 3,5:0,5,

Brett 1 WFM Nadia Jussupow –Christian Glaser 1:0. In einer kämpferischen Benoni-Partie hatte die Meisterspielerin weiter gerechnet.

Brett 2 1:0 für Krumbach. Aichach trat krankheitsbedingt nicht an.

Brett 3 Ulrich Link – Dominik Jacob 1:0. Turmopfer in der Eröffnung, konnte den Angriff nicht vollenden.

Brett 4 Lutz Riedel –Bernhard Lenz 1:0. Läuferopfer wird übersehen.

Brett 5 Josef Gulde – Günther Probsdorfer remis. BCA rettet sich.

Brett 6 Hansgeorg Rindfleisch –Ernst Fischer 1:0. Ein unwiderstehliches Druckspiel des Gegners mit einer tollen Mattkombination.

Brett 7 Johann Fischer –Jakob Mayer 1:0. Aichacher Jugendlicher verliert erst im Turmendspiel Bauern.

Brett 8 Georg Eppler – Leo Clauß remis. Nach einem ausgeglichenen Spiel Einigung auf Remis. Erfolg für den BCA-Jugendspieler.

Brett 1 Harald Neukam –Harald Kögler remis. Unentschieden durch Stellungswiederholung.

Brett 2 Jan Fricke – Nuhi Dragidella 1:0. Aichach verlor durch Gabel eine Leichtfigur.

Brett 3 Ireneusz Hoedt – Egon Schwarzbauer 1:0. Ebenfalls eine Leichtfigur verloren.

Brett 4 Werner Sedelmayr –Felix Pribyl 0:1. Im Mittelspiel unter Druck, aber im Endspiel Qualität gewonnen.

Brett 5 Sven Müller – Hermann Kalytta 1:0. Bereits in der Eröffnung zwei Bauern verloren.

Brett 6 Thomas Gaissmaier –Heinz Neumaier 0:1. Zuerst im Rückstand, dann Bauer um Bauer gewonnen.

Brett 7 Ingrid Nietzer – Gerhard Koppold 0:1. Im Mittelspiel im Nachteil, die Gegnerin war im Endspiel aber dann zu ungeschickt.

Brett 8 Jeffrey Eickert – Raphael Baierl 1:0. Durch Annahme eines Leichtfigurenopfers in Nachteil geraten.

Hans Ebenhöh –Harald Reinisch remis, Johann Kneifl –Thomas Spanier 1:0, Xaver Finkenzeller-Michael Ilmer 1:0, Norbert Leiter kampfloser Sieger. (nmh)