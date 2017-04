2017-04-07 00:03:10.0

Kartfahren Niklas Stahler fährt auf Rang sechs

Fahrer des MC Aichach zeigen in Ulm und Olching ihr Können

Die Kartfahrer des MC Aichach waren gleich bei zwei Rennveranstaltungen im Einsatz.

In Ulm ging es für die Aichacher in der Klasse K2. Leon Ehleider erwischte keinen guten Tag und kam nach drei Pylonenfehlern auf Rang 20. Besser lief es für Massimo Ziegler in der Klasse K3, der schnellere Zeiten fuhr. Leider schlichen sich aber auch bei ihm zwei Pylonenfehler ein, was ihn auf Platz acht zurückwarf. Bester Aichacher mit zwei fehlerfreien Läufen wurde Niklas Stahler (ebenfalls Klasse K3). auf Platz sechs.

Zwei Debütanten schlagen sich gut

13 Fahrer des MC Aichach gingen in Olching an den Start. Der Parcours war sowohl eine Übung für Schnelligkeit als auch für Geschicklichkeit. Philipp Friedl und Michael Lippl, die zwei Aichacher Debütanten, landeten auf Platz 17 und 18 (von insgesamt 22 Fahrern). Adrian Limmer wurde Zehnter, Stefan Habek Zwölfter und Hannah Weiher landete auf Platz 14 (alle Klasse K1). In der Klasse K2 belegte Noah Schipf den 19. Platz bei 25 Startern. In der Klasse K3 belegte Ulrike Stolz Platz 24, dicht gefolgt von Danny Friedl (25.) und Niklas Feiler (27.). In der Klasse K4 war Jim de la Vigne mit Platz zehn bester Aichacher. Ebenfalls fehlerfrei blieb Tobias Reitz auf Platz 13, gefolgt von Matthias Stolz (26.) und Paul Schneider (29.). (AN)