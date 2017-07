2017-07-10 00:03:16.0

Jugendfußball Nur BCA-Buben stemmen sich gegen Übermacht

D-Junioren des BC Aichach holen bei der Landkreismeisterschaft in Gebenhofen am Samstag den Titel. Die weiteren drei Endspiele gehen an FC Stätzling. SG Oberbernbach/Inchenhofen wehrt sich tapfer gegen Oberligisten Von Reinhold Rummel

Vor zwei Wochen hatte die A-Jugend des FC Stätzling bereits das Endspiel der U19-Junioren gegen den TSV Dasing gewonnen. Nun setzten sich am Finaltag der Fußball-Landkreismeisterschaften drei weitere Nachwuchsmannschaften der Grün-Weißen aus dem Friedberger Stadtteil im Finale durch: Die E- C- und B-Junioren. Lediglich bei den D-Junioren waren die Stätzlinger nicht im Endspiel. Die Youngster des BC Aichach holten den Wanderpokal der U13-Junioren mit einem 5:3-Erfolg nach Neun-Meterschießen gegen den TSV Friedberg.

Dass Erfolge im Fußball nicht allein im Vordergrund stehen, brachte Julian Appel von den B-Junioren der SG Oberbernbach/Inchenhofen am Ende des Finaltages auf der bestens präparierten Sportanlage der DJK Gebenhofen (Gemeinde Affing) auf den Punkt: „Es gibt immer einen Sieger, der dann halt eben an diesem Tag, der Bessere war. Für mich ist aber ein weitaus wichtigerer Faktor der Spaß am Fußball und den kann man auch haben, wenn man mal verliert.“

ANZEIGE

Kreisjugendleiter Oskar Dankesreiter, der alle Endspiele verfolgte, sprach von „interessanten und spannenden Begegnungen“. Allerdings musste er auch bei den Siegerehrungen der jüngsten und D-Junioren mahnende Worte an die Betreuer und Eltern richten, die bei Entscheidungen der jungen Schiedsrichter sich im Ton lautstark vergriffen hatten: „Der Ton macht immer die Musik und als Erwachsener sollte man sich seiner Vorbildfunktion bewusst sein, zumal gerade bei den Schiedsrichtern der Nachwuchs fehlt und dies damit nicht unbedingt motivierend wirkt.“ FCS-Jugendleiter Klaus Wünsch war aber mit der Organisation zufrieden: „Das war eine gelungene Veranstaltung und unsere Mannschaften sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden.“

Die jüngsten Turnierteilnehmer hatten den ersten Auftritt. Den Sprung ins Finale schafften der Kissinger SC mit einem 10:9-Erfolg über den TSV Pöttmes und der FC Stätzling qualifizierte sich mit einem 2:1-Sieg über den SV Mering im Halbfinale. Im kleinen Finale setzte sich dann Pöttmes knapp mit 2:1 gegen Mering durch. Keine Chance hatte im Endspiel der Nachwuchs des Kissinger SC. Tim Heubl (3), Arien Kreiter und Karl Hierhammer ließen die Stätzlinger zum 5:0-Finalsieg jubeln.

Eng umkämpft verlief die Finalpartie der D-Junioren um den Kreistitel. Während die in Blau antretenden Aichacher von Beginn an auf einen Treffer drängten, waren die Youngster des TSV Friedberg nach dem Wechsel zunächst einem Tor näher. Sieben Minuten vor dem Ende brachte Julian Braunmüller den BC Aichach in Führung, die Friedbergs Anton Würtele in der Schlussminute noch einstellen konnte. Im entscheidenden Neun-Meterschießen hatten die Aichacher dann die besseren Nerven und siegten am Ende mit 5:3. Groß war dann der Jubel bei Aichachs Lorenz Hohn, Lorenz Greifenegger, Caner Besyildiz, Burak Külahi, Amadu Sow, Silvio Sebalj, Tim Grund, Julian Braunmüller, Berkay Öztürk, Philip Wagner und Robert Kuhn.

Beim Endspiel der C-Junioren traf der Bayernliga-Aufsteiger FC Stätzling auf den Kreisklassen Meister BC Aichach. Die Stätzlinger unterstrichen ihre Favoritenrolle von Beginn an. Markus Böck gelang der schnelle Führungstreffer und David Djajic legte wenig später den zweiten Treffer für die Grün-Weißen nach. Dann aber zeigte der Nachwuchs des Ballspielclubs seine Qualitäten. Can Rachid machte mit dem Anschusstreffer in der 24. Minute das Finale wieder spannend. Nach dem Wechsel waren die Aichacher mit Tim Ratzeck, Luca Hörmann, Alket Nrecaj, Gergö Borvendeg, Maurizio Kukule, Raphael Achter, Can Rachid, Hasan Dal, Luis Fischer, Gregor Müller, Kessiena Engelhart, Thierno Sow, Felix Rieger und Erkan Sert um den Ausgleich bemüht, während Stätzling die besten Chancen, die sich mehrmals boten, nicht konsequent zur Vorentscheidung nutzte. So blieb das Finale bis zum Schlusspfiff von Schiedsrichter Simon Sponer spannend, ehe der 2:1-Finalsieg der Wenczel-Truppe perfekt war.

Krasser Außenseiter war die SG Oberbernbach/Inchenhofen im Endspiel gegen den Oberligisten FC Stätzling. Die Elf der Spielgemeinschaft um Torhüter Johannes Hartmann, Finn Heinen, Erwin Schäfer, Julian Appel, Sebastian Pachay, Jakob Kratzer, Dominik Miesl, Dimitrije Milicevic, Lukas Michl, Leon Hieregger, Samuel Frühbauer, Vincent Lavel, Nikita Schwarz, Fabian Muszimski und Fabian Hackl konnte aber bis drei Minuten vor dem Wechsel die Vorstöße des Favoriten abwehren. Dann legte Jonas Macht prima in den Lauf von Shotaro Yamaguchi, der unhaltbar einschob. Unmittelbar nach dem Wechsel erhöhte Dennis Lechner, nachdem zuvor der Schuss von Fabio Gastl geblockt wurde, im Nachschuss auf 2:0. Danach war die Partie gelaufen. Zweimal Gastl und Philip Müller erhöhten für die klar dominierenden Stätzlinger auf 5:0.

Bei uns im Internet

Bilder von der Kreismeisterschaft im Jugendfußball unter der Adresse

aichacher-nachrichten.de