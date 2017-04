2017-04-08 00:07:00.0

Fußball-BezirksligaII Nur das Spiel steht bei Hollenbach im Fokus

TSV will Eisbeutelwurf von Lauingen morgen sportlich entgegentreten

Zwei Spiele, zwei Siege, noch dazu in der Fremde, das kann sich sehen lassen. Bezirksliganeuling TSV Hollenbach schwimmt nach der tollen Herbstrunde auch zu Beginn der Frühjahrsrunde auf einer Erfolgswelle. Die soll auch am Sonntag um 15 Uhr gegen den FC Lauingen weitergehen.

Nach Spielende ist das Thema Lauingen für die Hollenbacher noch nicht erledigt, nur neun Tage später am Ostermontag stehen sich beide Teams in Lauingen erneut gegenüber. Dann zum Wiederholungsspiel wegen des Spielabbruches aufgrund eines angeblichen Eisbeutelwurfes seitens der Lauinger (wir berichteten). Schon deshalb steckt eine gewisse Brisanz in der Begegnung, die Luft dürfte zwangsläufig etwas knistern.

TSV-Abteilungsleiter Bernhard Fischer will sich auf das Sportliche konzentrieren: „Ich hoffe, dass alle vernünftig bleiben, schließlich soll diesmal das Sportliche im Vordergrund stehen. Die Spieler waren für den Abbruch sowieso nicht verantwortlich, das kam ja von außen.“ Ungeachtet der Vorgeschichte gibt es für die auf Rang sechs platzierten TSV-Kicker genug Gründe, Vollgas zu geben. Im Erfolgsfall rücken die Hollenbacher ganz nah ran an die Spitzenplätze. So unglaublich es sich auch anhört, es lässt sich beim Blick auf die Tabelle nicht leugnen.

Spielertrainer Christian Adrianowytsch kann wohl auf denselben Kader wie in Gersthofen zurückgreifen, erweitert um den wiedergenesenen Samuel Fischer. Geht es nach dem Gesetz der Serie, so spricht zumindest aus Sicht der Gäste einiges für eine Punkteteilung. Zwar landeten sie nur einen einzigen Auswärtserfolg, jedoch endeten fünf ihrer zehn bisherigen Auswärtspartien unentschieden. In den vergangenen drei Auswärtsspielen wurden immer die Punkte geteilt. (mika)