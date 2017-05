2017-05-25 12:49:00.0

Tennis Oberbernbacher Juniorinnen strahlen um die Wette

Der SC-Nachwuchs bezwingt den TSV Aindling mit 6:0. Die Herren des TC Aichach fahren einen wichtigen Sieg ein.

Die Herren I des TC Aichach feierten einen wichtigen Erfolg. Eine Pöttmeser Herrenmannschaft steht an der Tabellenspitze.

BC Adelzhausen

DamenII Die Adelzhauser Damen holten beim TC Rot-Weiß Gersthofen III ein 3:3. Sowohl die Einzel als auch die Doppel waren ausgeglichen.

Herren50 Die Männer siegten im Lokalderby gegen den TC Dasing mit 6:3. Rudi Aust konnte sein zweites Einzel in dieser Saison mit 6:2 und 6:0 gewinnen. Peter Hippele war mit 6:2 und 7:5 erfolgreich, während Josef Kettner mit 7:6, 4:6 und 7:10 im Match-Tiebreak sein Spiel noch abgeben musste. In der zweiten Runde setzte sich Wolfgang Gerber mit 6:4 und 6:2 durch. Auch Brosi Gebhard war mit 7:6 und 6:3 erfolgreich. Andreas Klehm konnte sich mit 6:3, 3:6 und 10:8 im Match-Tiebreak durchsetzen. Mit dem Sieg von Andreas Klehm gingen die Adelzhauser dann mit 5:1 uneinholbar in Führung. Zum Abschluss wurden die Doppel ausgetragen. Wolfgang Gerber und Rudi Aust waren in zwei Sätzen mit 6:2 und 7:6 erfolgreich, während Brosi Gebhard und Peter Hippele mit 2:6 und 3:6 sowie Manfred Horgai und Günter Strobel mit 0:6 und 3:6 ihr Spiel verloren.

Bambini BCA – SG Mauerbach 0:6

TC Aichach

Herren1 Einen wichtigen 5:4-Erfolg feierten die Herren 1 in der Kreisklasse 1 gegen die TeG Lech-Schmuttertal. Konstantin Kandler, Jungspund Alexander Leischner und Florian Laske sorgten nach den Einzeln für den 3:3-Gleichstand. Überzeugend holten dann die Doppel Alexander Leischner/Michael Bunk (6:4, 6:4) und Konstantin Kandler/Florian Laske (6:3, 6:0) die nötigen Punkte zum Gesamtsieg.

DamenI Mit 1:8 kamen die Damen in der Bezirksklasse 2 beim TSV Bobingen unter die Räder. Pech hatten Bettina Meiringer, Laurina Schön, Lena Wolters und das Doppel Ute Maiterth/Waltraud Davideit, die ihre Partien alle erst im Match-Tiebreak abgeben mussten. Auch das Doppel Bettina Meiringer/Carolin Strobl verlor nur knapp mit 5:7, 5:7. Den einzigen Punkt erkämpfte sich im Match-Tiebreak das starke Nachwuchstalent Iva Vlahinic.

Damen2 Mit einer 2:4-Niederlage kehrten die Damen 2 in der Kreisklasse 3 vom TC Rot-Weiß Aystetten zurück. Daniela Reichhold im Einzel und zusammen mit Daniele Stief im Doppel holten die Zähler für den TCA. Das mögliche Unentschieden verpasste Martina Schlittenbauer, die in der Verlängerung mit 8:10 verlor.

Damen30 Eine spannende Begegnung entwickelte sich in der Bezirksliga gegen den TC Wittelsbach-Aichach. Dabei konnten die Paarstädterinnen durch Sibylle Storr und das Doppel Katrin Storr/Martina Oefele zwei Matches in der Verlängerung gewinnen. Bettina Meiringer allerdings war im Match-Tiebreak ihres Einzels mit 7:10 unterlegen. Die weiteren Punkte zum 5:1-Sieg für den TCA erkämpften Katrin Storr und Martina Oefele sowie im Doppel Bettina Meiringer/Sibylle Storr.

Herren50 Eine starke Vorstellung boten die Herren 50 in der Bezirksklasse 1 beim 6:3-Erfolg in Mering. Hans Fichtner, Rudi Ostermayr, Bernd Burkhart und Günter Seelos brachten ihr Team nach den Einzeln mit 4:2 in Front. Rudi Ostermayr/Bernd Burkhart im Match-Tiebreak und Walter Schenkl/Hans Selig machten den Erfolg klar.

Herren65 In der Bezirksklasse 1 kassierte der TCA eine 1:5-Niederlage in Immenstadt. Lediglich Klaus Kettman konnte sich durchsetzen,

Herren70 Den ersten Punktgewinn gab es für die Paarstädter in der Landesliga beim 3:3 beim TC Haunstetten. Dabei hatten die Aichacher Senioren nach den Einzelgewinnen von Reiner Laske, Günther Alphei und Federico von Beck-Peccoz schon wie die sicheren Sieger ausgesehen. Doch Helmut Burghart/Peter Hermannstädter (7:6, 0:6, 8:10) und Reiner Laske/Günther Alphei (6:7, 6:7) konnten den Matchpoint nicht erzielen. (rl)

Junioren 18/1 Schießgr. Aug. - TCA 6:0 Juniorinnen 18 TCA – Willprechtszell 2:4

Siege Julia Hadwiger, Hadwiger/Caroline Müller

Knaben 14 TCA – FSV Inningen 2:4

Siege Fritz Clauss, Rafael Konrad

Bambini 12 TCA – Gersthofen 6:0

Siege Tim Selig, Jonathan Braun, Philipp Dürr, Talia Istanbullu (Einzel und Doppel)

SC Oberbernbach

Herren Gegen den TV Hörzhausen feierten die Herren des SCO ihren zweiten Erfolg. Michael Schmidberger (6:1, 6:1), Erhard David (4:6, 6:2, 10:5), Jonas Ullmann (6:2, 6:1) und Philipp Kneißl (6:0, 6:2) legten den Grundstein für den Sieg. Den sicherten im Doppel Tobias Schneider/Erhard David (6:3, 6:3) und Michael Schmidberger/Philipp Kneißl (6:0, 6:0). Der Gegner musste ein Doppel verletzungsbedingt aufgeben – Endstand 7:2. (vs)

Knaben SCO – SV Unterschneitbach 2:4

Siege Benedikt Reichart, Johannes Stöckl/Niklas Koller

Juniorinnen SCO – TSV Aindling

Siege Stefanie Schmidberger, Jana Danziger, Leonie Petersen, Stefanie Schmidberger/Jana Danziger, Sandra Wächter/Leonie Petersen

Junioren TC Neuburg – SCO 4:2

Siege Jonas Ullmann, Steffen Vogl

TSV Pöttmes

HerrenI Einen guten Start erwischte der TSV Pöttmes in seinem ersten Jahr in der Bezirksliga. Nach einer knappen 4:5-Niederlage im ersten Spiel beim TTC Füssen konnten die Pöttmeser beim TC Günzburg klar mit 8:1 gewinnen. Pöttmes machte bereits in den Einzeln durch Siege von David Potuzak (3:6, 6:4, 10:6), Florian Wegele (7:3, 3:6, 15:13), Tomas Novy (6:4, 6:1), Radek Koudela (6:1, 6:1), Markus Braun (6:2, 6:1) und Fritz Schmidt (7:6, 3:6, 10:7) alles klar. Im Doppel holten Tomas Novy/Radek Koudela (6:0, 6:2) und Markus Braun/Fritz Schmidt (6:4, 3:6, 10:5) die nötigen Punkte zum ersten Sieg.

HerrenII Der TC Pöttmes erwischte einen guten Start in der Kreisklasse 1. Gegen den TC Aichach gab es ein 6:3. In der zweiten Partie siegte man knapp mit 5:4 gegen den TC Westendorf. Thomas Meyer (6:4, 6:2), Michal Netic (6:0, 6:4), Julian Schlaegel (6:2, 6:1) und Dominik Thomay (6:0, 6:1) legten den Grundstein zum Erfolg. Im Doppel konnten dann Michal Netik/Dominik Thomay ein klares 6:1, 6:0 für Pöttmes verbuchen.

HerrenIII Pöttmes steht nach dem dritten Spieltag an der Tabellenspitze. Nach Siegen gegen den BSV Neuburg (9:0) und den TC Rennertshofen 2 (6:3) konnte auch die Partie gegen den TC Nordendorf mit 6:3 gewonnen werden. Friedrich Stanner (6:1, 6:3), Michael Mögn (6:4, 6:2), Börny Schlaegel (6:1, 6:2), Manuel Pawel (1:6, 6:2, 10:3) und Rainer Meyr (6:3, 1:6, 10:3) machten schon im Einzel alles klar – lediglich das Spiel von Markus Klimes ging verletzungsbedingt verloren. Im Doppel gewannen Manuel Pawel/Rainer Meyr.

DamenI Bei den Damen lief es nicht ganz so gut. Beim TC Schrobenhausen (3:6) und bei der TSG Stadtbergen (3:6) verlor man – dagegen konnte das Spiel beim TC Ziemetshausen mit 7:2 gewonnen werden.

Damen II Gegen die DJK Stotzard (2:4), den TSV Inchenhofen (1:5) und den TSV Schiltberg (0:6) gab es Pleiten.

SG Rehling-Aindling-Langweid

Herren60 Kein Glück hatte die SG beim 4:5 gegen Margertshausen. Verlor man zunächst zwei Einzel im Match-Tiebreak, musste Josef Meitinger verletzungsbedingt aufgeben. Bei den Einzeln behielten Willi Dell (6:0, 6:0) und Hans Weiß (7:6, 6:3) die Oberhand. Hermann Barl und Gerhard Menzel (6:1, 6:1) und Toni Stollreiter/Fritz Forster (2:6, 7:5, 10:1) gewannen ihre Doppel.

Damen Gegen die DJK Willprechtszell gab es ein 4:2. Ihre Einzel gewannen Laura Labitsch (6:4, 6:1), Nicole Mair (6:2, 1:6, 10:8) und Sandra Koch (6:0, 6:1). Nadine Cieslar verlor knapp mit 7:10 im Match-Tiebreak. Den Sieg in trockene Tücher brachte dann das Doppel Laura Labitsch/Nicole Mair mit einem klaren 6:0, 6:0.

Damen30 Im Lokalderby gegen den TC Aichach gab es ein 1:5. Silvia Seideneder siegte mit 7:6, 2:6, 10:7. Miriam Marko gab ihr Einzel dagegen knapp im Match-Tiebreak mit 9:11 ab. Trotz des 1:3-Rückstands nach den Einzeln war das Unentschieden zum Greifen nahe. Es gingen aber beide Doppel im Tiebreak bzw. Match-Tiebreak verloren.

TC Wittelsbach

Damen50 Gegen den TC am Brandl Neuburg gab es ein 3:3. Ihre Einzel gewannen Angela Grabmann (6:4, 6:4) sowie Marlies Rentsch (6:1, 6:3), die nach einer langen Knieverletzung wieder im Einsatz ist. Das Doppel Conny Keiper/Marlies Rentsch sicherte dann in einem spannenden Doppel mit 7:6, 5:7, 10:6 das Unentschieden.

Herren Wieder ohne Punktverlust gewannen die Herren gegen die WF Klingen mit 6:0.

Herren40 Gegen die DJK Willprechtszell gab es ein 2:4. Trotz eines Unentschiedens nach den Einzeln durch Siege von Reinhold Eigner (6:0, 6:0) und Simon Senda (6:4, 5:7, 10:7) konnte kein Doppel mehr gewonnen werden.

Junioren 18 TCW – TC Mering II 0:6

Knaben 14 TCW – TSV Hörzhausen 2:4

Siege Julian Schuster, Johannes Lechner/Julian Schuster

Bambini TCW – TC Schrobenhausen 8:14

Siege Max Kreutmayr Kreutmayr/Marie Schuster