2017-06-12 02:03:00.0

Leichtathletik Ostermair siegt gleich doppelt

Athletin der LG Aichach-Rehling top.

Die Leichtathleten der LG Aichach-Rehling kommen langsam in Fahrt. Bei den Kreismeisterschaften in Aichach und beim Wettkampf in Donauwörth zeigte vor alle Johanna Ostermair starke Leistungen.

Die 18-Jährige sicherte sich den Kreismeistertitel über 1500 Meter, nachdem die erhoffte Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften mit der 4x400-Meter-Staffel ins Wasser fiel. Mit 5:10 Minuten setzte sich Ostermair knapp vor Teamkollegin Marlene Zöttl (5:12 Minuten) durch. Die beiden Läuferinnen schafften auch die zweit- und drittbeste Zeit in der Geschichte der LG. Damit liegen sie weit unter der Norm für die bayerischen Jugendmeisterschaften, bei der sie aber über die 400 Meter beziehungsweise 400-Meter-Hürden antreten.

Beim Wettkampf in Donauwörth glänzte Johanna Ostermair über ihre Paradestrecke 400-Meter-Hürden. Sie lief mit 65,47 Sekunden auf Anhieb im Bereich ihrer Bestzeit, verpasste aber die Qualifikation für die deutschen A-Jugendmeisterschaften um 27 Hundertstel Sekunden. Da diese erst im August stattfinden, bleibt der 18-Jährigen noch Zeit. Sie besiegte in Donauwörth die höher eingeschätzte Juniorin Julia Stuhler, die sowohl auf den Kurzhürden, als auch über 400 Meter bessere Leistungen vorweisen kann. (benh)