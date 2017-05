2017-05-11 00:05:05.0

Petersdorfer Frauen auf dem Weg zum Titel

Fußball: Knapper Sieg gegen VerfolgerThierhaupten

In der Kreisliga Augsburg der Fußballerinnen kam es zum Showdown um den Titel zwischen dem Tabellenzweiten SV Thierhaupten und dem Spitzenreiter SSV Alsmoos-Petersdorf.

In den Anfangsminuten stellten die Gastgeberinnen den SSV vor Probleme. Doch dann stand die Abwehr um Birgit Büchl sicher. Mit dem ersten Angriff erzielte Sabrina End nach Vorarbeit über die rechte Seite das 0:1. Bereits in der 15. Minute erhöhte Annika Seitz nach einen schnellen Angriff über Sabrina End auf 0:2. In der Folgezeit entwickelte sich ein temporeiches Kreisligaspiel, in dem sich beide Mannschaften gute Torchancen erspielten. Die Zuschauer sahen auch in der zweiten Halbzeit ein sehenswertes Spiel. Beide Mannschaften hatten gute Chancen, konnten aber den Ball nicht im Netz unterbringen. Die größte Chance vergab der SVT per Elfmeter, den SSV-Torfrau Lina Gottensträter parierte. In der 72. Minute fiel dann das 1:2 durch ein Abstaubertor von Jule Körting.

ANZEIGE

Mit vereinten Kräften brachte der SSV den Sieg über die Zeit und hat nun vier Punkte Vorsprung auf Thierhaupten. (AN)