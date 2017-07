2017-07-02 21:20:00.0

Fußball Pipinsried: Im April kommen die Löwen

FCP erfüllt alle Auflagen, verliert aber ersten Test. Dafür freut man sich auf den Regionalliga-Auftakt. Von Sebastian Richly

Nun ist es amtlich: Regionalliga-Aufsteiger FC Pipinsried hat nachgebessert und rechtzeitig alle Genehmigungen für die kommende Spielzeit erhalten. Parkplätze, Stadionausbau und vieles mehr – in den vergangenen Wochen waren viele freiwillige Helfer im Einsatz. Der Lohn: Am 17. April ist der TSV 1860 München zu Gast im 550-Einwohner-Dorf.

Am gestrigen Sonntag wurde vom BFV der Spielplan bekannt gegeben. FCP-Manager Roman Plesche freut sich besonders auf die Duelle mit 1860: „Davon träumt doch jeder. Der Termin passt auch. Ob wir auswärts im Grünwalder Stadion oder der Allianz-Arena spielen, wissen wir noch nicht. Beides hat etwas.“ Am 7. Oktober geht es zu den Löwen. Der FCP, der erst am 25. Juli beginnt, empfängt zum Auftakt den 1. FC Schweinfurt. Roman Plesche hofft schon im ersten Spiel auf viele Zuschauer: „Das könnte eine schöne Kulisse geben.“ Das erste Derby steigt am 12. August zu Hause gegen den FC Augsburg II, nur eine Woche später geht es zu den „kleinen“ Bayern.

Da kann den FCP auch die 1:3-Niederlage im ersten Test gegen Bayernligaaufsteiger Schwaben Augsburg nicht trüben. „Wir waren besser, haben uns aber wenige Chancen erspielt. Es war ein guter Test.“ Besonders Neuzugang Leon Dekorsy habe ihn positiv überrascht. Anschließend wurde die Mannschaft bei einem Fest in Altomünster geehrt und durfte sich ins Goldene Buch eintragen.